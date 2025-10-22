Σύλληψη 46χρονου για ληστεία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στην Πάφο

Στην σύλληψη 46χρονου προχώρησε η Αστυνομία Πάφου το απόγευμα της Τρίτης προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, και ληστείας .

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5.30 το απόγευμα χθες Τρίτη [21/10], ιδιώτης φύλακας σε υπεραγορά στην Πάφο, αντιλήφθηκε άντρα ηλικίας 46 ετών, εντός της υπεραγοράς και τον αναγνώρισε ως ύποπτο που προηγούμενες μέρες είχε κλέψει οινοπνευματώδη ποτά από την υπεραγορά.

Αντιλήφθηκε επίσης ότι ο ύποπτος πιθανόν να είχε εκείνη την ώρα κλέψει μπουκάλα ποτού.

Μαζί με άλλο εργαζόμενο στην υπεραγορά, ηλικίας 24 ετών, ανέκοψαν τον ύποπτο στην έξοδο του υποστατικού, ωστόσο ο ύποπτος ανέσυρε μαχαίρι, με το οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 24χρονο στο πόδι.

Μέλη του ΤΑΕ Πάφου εντόπισαν τον ύποπτο να οδηγεί αυτοκίνητο στην περιοχή λίγο αργότερα, τον ανέκοψαν και προχώρησαν στη σύλληψη του, αφού εντόπισαν στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

Ο 46χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, για διερεύνηση της υπόθεσης