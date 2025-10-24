Καμίας επίσημης ενημέρωσης δεν έτυχε η Εκκλησία της Κύπρου για την ασθένεια Τυχικού

Καμίας επίσημης ενημέρωσης δεν έτυχε η Ιερά Σύνοδος, ούτε ο ίδιος ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος για την ασθένεια του Επισκόπου Τυχικού, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αρχιεπισκοπής Χρήστο Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως εάν ήταν εις γνώση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, και του ιδίου του Αρχιεπισκόπου Γεώργιου το πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο Επίσκοπος Τυχικός, τότε θα είχαν συμβάλει και στην αποθεραπεία του. Καθηκόντως, είπε ο κ. Ευσταθίου, θα έπρεπε να είχε ενημερώσει.

Ερωτηθείς τι θα γίνει τώρα με τη νέα εξέλιξη, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως θα αναμένουν για μια εβδομάδα προκειμένου να διαφανεί πως θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του Επισκόπου Τυχικού. Κληθείς να σχολιάσει την ομολογία πίστεως που ισχυρίζεται η πλευρά του τέως Μητροπολίτης Πάφου ότι υπέγραψε ο Τυχικός και την παρέδωσε στο Γραφείο της Ιεράς Συνόδου η δικηγόρος του στις 18 Ιουνίου του 2025 στις 11:10 το πρωί, μέσα από την οποία ξεκαθαρίζει, όπως υποστηρίζουν οι στενοί του συνεργάτες, ρητά ότι αποδέχεται όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών συνόδων και ερωτηθείς γιατί πρέπει εκ νέου να υπογράψει νέα ομολογία πίστεως, ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως η επίστολή που παρέδωσε ο Επίσκοπος Τυχικός στις 18 Ιουνίου είναι η επιστολή που ετοίμασε ο ίδιος αναφορικά με τους συμβούλους του, χωρίς να είναι αυτό που του ζητήθηκε από την Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Κύπρου.

Την ομολογία πίστεως που του ζητά να υπογράψει η Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, πρόσθεσε, μπορεί να την ετοιμάσει και ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός. Ωστόσο, παρατήρησε, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα όσα προϋποθέτει η Ιερά Σύνοδος για να διατηρηθεί στο επισκοπικό αξίωμα. Πρέπει, επανέλαβε, να είναι σαφής η δήλωση του Επισκόπου Τυχικού σε σχέση με αυτά που ζητά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, όπως επίσης να συνάδει η δήλωση με το περιεχόμενο των Οικουμενικών Συνόδων που πραγματοποιήθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι την Πανορθόδοξη Σύνοδο της Κρήτης το 2016.

Δηλαδή, εξήγησε, από το 48 μ.Χ. που ήταν η πρώτη Αποστολική Σύνοδος μέχρι το 2016 που ήταν η Πανορθόδοξη Σύνοδος της Κρήτης. Επίσης το δεύτερο που πρέπει να περιέχει η Ομολογία πίστεως, συνέχισε, είναι η σαφής καταδίκη του αποτειχισμού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Χρηστάκης Ευσταθίου ανέφερε ότι έγινε μια προφορική δήλωση από τον Επίσκοπο Τυχικό στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν έχει υπογράψει κάτι μέχρι στιγμής. Σημείωσε δε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, δεν ζητεί τίποτα περισσότερο απ’ αυτό που απαιτεί η ίδια η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Την υπογραφή του λιβέλου πίστεως, όπως αυτή ερμηνεύεται, κατέληξε ο κ. Ευσταθίου.