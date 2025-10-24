Νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Αθήνας ο Επίσκοπος Τυχικός - Η κατάσταση της υγείας του (Video)

Ο Επίσκοπος Τυχικός φέρεται να βρίσκεται σε Νοσοκομείο στην Αθήνα σύμφωνα με ανάρτηση ομάδας φίλων του σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Όπως υποστηρίζει η ομάδα φίλων και υποστηρικτών του , αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας έκανε σειρά εξετάσεων και στην συνέχεια του έγινε εισαγωγή.

Ήδη προσθέτουν μέσω επιστολής που απέστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου του ανέφερε πως «Ερχόμενος εκ Κωνσταντινουπόλεως δεν αισθανόταν καλά και έμεινε στην Αθήνα για εξετάσεις». Προσθέτουν επίσης, πως όσα μέλη εντός της Ιεράς Συνόδου αμφισβητήσουν ή ανησυχήσουν θα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο τους γιατρούς να τους ενημερώσουν.

Επεσήμαναν ωστόσο πως τόσους μήνες δεν τον έψαξε πάντως κανείς τους, ούτε τον πήρε κανείς τηλέφωνο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν τον έψαχναν θα γνώριζαν και για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Επίσκοπος Τυχικός σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε η ομάδα φίλων και υποστηρικτών του ζητά τις προσευχές όλων, όπως και ο ίδιος προσεύχεται και για την Πάφο την οποία αγαπά τόσο , αλλά και για την Κύπρο ολόκληρη αλλά και για κάθε Χριστιανό.

Να εύχεστε σημειώνει να περάσει αυτή η δοκιμασία και να έρθουν καλύτερες μέρες για την Εκκλησία μας. Δόξασε τέλος τον Θεό και τον ευχαρίστησε.

Πληροφορίες του "Πολίτη" φέρουν τον τέως Μητροπολίτη Πάφου μετά την επιστροφή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να επισκέφτηκε κάποιος ιατρούς να υποβλήθηκε σε εξετάσεις και να του συστήθηκε η εισαγωγή του στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα. Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε (καρδιακό) φέρεται να προέκυψε πριν την αναχώρηση του για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και να είναι αντιμετωπίσιμο.