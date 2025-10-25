Μεν του κοντέφκετε. Εκπέμπει… ακτινοβολία!

• «Φορώντας μια κόκκινη μύτη παλιάτσου, ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος ο Φειδίας Παναγιώτου». Καιρός ήταν να βγάλει τη μάσκα και να αποκαλύψει το αληθινό του πρόσωπο!

• Χάρη στη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το 1971 κατόπιν… επίπονων διαπραγματεύσεων ο Πρόεδρος Μακάριος με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το κράτος ανέλαβε την κάλυψη μέρους της αντιμισθίας των ιερωμένων της υπαίθρου, στον αιώνα τον άπαντα! Έτσι, και νεκρός, ο αείμνηστος ζει και… μας χρεώνει, με αποτέλεσμα στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 να περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €9 εκατ. για τους μισθούς των παπάδων. Εν ολίγοις, ένα κράτος που εν κρατεί επιχορηγεί ένα κράτος εν κράτει που κρατεί ριάλλια…να φαν' τζ’ οι όρνιθες!

• Σχολιάζοντας την κριτική που ενίοτε δέχεται η Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, παραπονέθηκε πως αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά «μία ισοπεδωτική κριτική ή αμφισβήτηση (ζάβαλλί μου!), όχι πάντοτε από όσους επηρεάζονται, που αυτό είναι θεμιτό σε κάποιον βαθμό αλλά από επικριτές που μπορεί να έχουν αλλότρια κίνητρα». Μα αν η κριτική των αποφάσεών σας, έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, από επηρεαζόμενους είναι θεμιτή, έστω και «σε κάποιον βαθμό» (ευχαριστούμε για τη μεγαλοψυχία σας), συνεπάγεται ότι η κριτική από όσους δεν επηρεάζονται είναι αθέμιτη! Δηλαδή, υπαινίσσεστε ότι οι πολίτες που άσκησαν κριτική για τους χειρισμούς σας, για παράδειγμα, στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, ή στις περιπτώσεις όπου επικαλεστήκατε το δημόσιο συμφέρον και αναστείλατε την ποινική δίωξη κάποιων, υπέπεσαν σε παράπτωμα επειδή οι ίδιοι δεν επηρεάζονται;! Ε, τότε να νομοθετήσουμε και επίσημα πλέον τα «εθνικά» μας μότο «Ουσσούτε να περάσουμε» και «Απόν φορτώνει πόσσω σου, τάνα του να φορτώσει»! Επιπρόσθετα, διορίστε και ένα Σώμα Ανακριτών οι οποίοι να «τσιακκάρουν» a priori κατά πόσον τα κίνητρα όποιου προτίθεται να σας ασκήσει κριτική είναι αλλότρια, και μόνο αν το προαναφερθέν Σώμα δώσει την έγκρισή του να δικαιούται να την ασκήσει! Αν έχετε δυσανεξία στην κριτική ή την αμφισβήτηση, έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, γιατί δεν πηγαίνετε σπίτι σας, να ησυχάσετε; Γιατί, είτε σας αρέσει είτε όχι, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Εισαγγελέα…

• Οι τρεις ανώτατοι θεσμοί της Ελληνικής Δημοκρατίας -Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής- όταν επισκέπτονται την Κύπρο αρνούνται να συναντηθούν με εκπροσώπους του ΕΛΑΜ, καθώς γνωρίζουν πως πρόκειται για θυγατρική της νεοναζιστικής Χρυσής Αυγής. Εντούτοις, ο Έλληνας πρέσβης στην Κύπρο κάθε χρόνο δέχεται τον χαιρετισμό της παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου από τον εξώστη της πρεσβείας, έχοντας δίπλα του τον εκπρόσωπο του ΕΛΑΜ! Άσε που είναι οξύμωρο ένα νεοφασιστικό κόμμα να τιμά τη νίκη επί του φασισμού. Κανονικά, δεν είναι την 27η Απριλίου του 1941 -ημέρα που οι Γερμανοί ανήρτησαν τη σβάστικα στην Ακρόπολη- που έπρεπε να τιμούν οι θαυμαστές του Χίτλερ; Παρεμπιπτόντως, την περασμένη βδομάδα, και συγκεκριμένα τη 17η Οκτωβρίου, ήταν η επέτειος της εκτέλεσης από τους ναζί, το 1941, των 250 κατοίκων των Κερδυλίων Σερρών ως αντίποινα για τον φόνο ενός Γερμανού στρατιώτη…

• Σχολιάζοντας την παρουσία του ΠτΔ στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα, ο γκραν πάπας της κυπριακής δημοσιογραφίας Μιχάλης Ιγνατίου γράφει στον «Φιλελεύθερο» ότι «Χριστοδουλίδης και Κόμπος έσκισαν και έλαμψαν»! Ούτε ο Μέσι με τον Ρονάλντο να ήταν!

• Με διθυραμβικούς τίτλους, όπως «Πρόεδρος με διεθνή ακτινοβολία ο Χριστοδουλίδης», σχολίασαν τα παπαγαλάκια των ανακτόρων των Αγίων Ομολογητών, την ττόκκα του Πρόεδρου μας με τον Αμερικανό ομόλογό του, και τη διαρκείας 22 ολόκληρων δευτερολέπτων συνομιλία τους! Που σημαίνει πως ο Τραμπ μιλούσε 20 δευτερόλεπτα και ο Χριστοδουλίδης 2, στη διάρκεια των οποίων πρόλαβε… να συστηθεί και να του εξηγήσει το Κυπριακό! Οπόταν, μεν του κοντεύκετε! Γιατί ο Πρόεδρός μας, παρ' όλο που είναι ανεπαρκής και δεν γεμώνει την καρέκλα, εντούτοις,… εκπέμπει! Τι; Ακτινοβολία! (Λαφαζαν)ιονίζουσα μεν, δεν παύει όμως από του να είναι ακτινοβολία. Η οποία, ως γνωστό, βλάπτει σοβαρά την υγεία…

Γιαννάκης Ηρακλέους