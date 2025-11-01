Και το κίνημα ΕνΕργώ θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Φαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο θα έχει τόσα πολλά κόμματα και κινήματα που σε μέγεθος θα μοιάζει με ρολό τουαλέτας. Ο μεγάλος αριθμός των πολιτικών δρώντων που ετοιμάζονται να κατέλθουν με δικό τους ψηφοδέλτιο στις εκλογές δεν αποτελεί δείγμα δημοκρατίας αλλά σύμπτωμα παρακμής του πολιτικού συστήματος. Σημάδι αποσύνθεσης. Δημιουργείται πολιτικό χάος. Οι πολίτες πρέπει να διαβάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τόσων πολλών πολιτικών δυνάμεων, που στο τέλος δεν θα μπουν καν στον κόπο. Θα βαρεθούν την πολιτική.

Σταν