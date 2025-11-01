Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Θα μοιάζει με ρολό τουαλέτας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Και το κίνημα ΕνΕργώ θα κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές του 2026. Φαίνεται ότι το ψηφοδέλτιο θα έχει τόσα πολλά κόμματα και κινήματα που σε μέγεθος θα μοιάζει με ρολό τουαλέτας. Ο μεγάλος αριθμός των πολιτικών δρώντων που ετοιμάζονται να κατέλθουν με δικό τους ψηφοδέλτιο στις εκλογές δεν αποτελεί δείγμα δημοκρατίας αλλά σύμπτωμα παρακμής του πολιτικού συστήματος. Σημάδι αποσύνθεσης. Δημιουργείται πολιτικό χάος. Οι πολίτες πρέπει να διαβάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τόσων πολλών πολιτικών δυνάμεων, που στο τέλος δεν θα μπουν καν στον κόπο. Θα βαρεθούν την πολιτική.

Σταν

Tags

ψηφοδέλτια

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα