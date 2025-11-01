Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Για γέλια και για κλάματα!

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Υπό διαφορετικές περιστάσεις η χθεσινή πρώτη κατάταξη γυναικών εθελοντριών στην ΕΦ θα γινόταν μετά πανηγυρισμών και δηλώσεων επί δηλώσεων. Ίσως και ο Πρόεδρος να πήγαινε να υποδεχθεί με περηφάνια τις πρώτες εθελόντριες στις τάξεις της ΕΦ. Μετά όμως που οι γυναίκες γύρισαν την πλάτη στην ευφάνταστη αυτή προεδρική ιδέα και το 50% (η μία δηλαδή από τις δύο συνολικά γυναίκες) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον δεν εμφανίστηκε στη χθεσινή κατάταξη, έγιναν όλα στα μουλωχτά και στο τσάπα-τσάπα. Πάντως η μοναδική τελικά εθελόντρια της ΕΦ θα έχει και κάποια ζηλευτά προνόμια: Θα έχει ολόκληρο θάλαμο δικό της και θα βγάζει θαλαμοφύλακας μόνη της, προσέχοντας ξύπνια τον άλλο μισό εαυτό της που θα κοιμάται!

Κ.ΖΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα