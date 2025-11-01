Για γέλια και για κλάματα!

Υπό διαφορετικές περιστάσεις η χθεσινή πρώτη κατάταξη γυναικών εθελοντριών στην ΕΦ θα γινόταν μετά πανηγυρισμών και δηλώσεων επί δηλώσεων. Ίσως και ο Πρόεδρος να πήγαινε να υποδεχθεί με περηφάνια τις πρώτες εθελόντριες στις τάξεις της ΕΦ. Μετά όμως που οι γυναίκες γύρισαν την πλάτη στην ευφάνταστη αυτή προεδρική ιδέα και το 50% (η μία δηλαδή από τις δύο συνολικά γυναίκες) που εκδήλωσαν ενδιαφέρον δεν εμφανίστηκε στη χθεσινή κατάταξη, έγιναν όλα στα μουλωχτά και στο τσάπα-τσάπα. Πάντως η μοναδική τελικά εθελόντρια της ΕΦ θα έχει και κάποια ζηλευτά προνόμια: Θα έχει ολόκληρο θάλαμο δικό της και θα βγάζει θαλαμοφύλακας μόνη της, προσέχοντας ξύπνια τον άλλο μισό εαυτό της που θα κοιμάται!

Κ.ΖΑΔΗΣ