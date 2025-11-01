Απρεπή σχόλια του Άντριου για την Κέιτ εξόργισαν τον Γουίλιαμ - Δεν ήθελε να βλέπει μπροστά του τον θείο του

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ εξέδωσε προχθές μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος αποφάσισε να αφαιρέσει όλους τους επίσημους τίτλους του 65χρονου Άντριου.

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ θα μετακομίσει σε ένα ακίνητο στην έκταση του Σάντριγχαμ, αξίας 60 εκατ. λιρών, ωστόσο η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, δεν έχει λάβει πρόταση για άλλη βασιλική κατοικία, ούτε θα ζήσει μαζί τον πρώην σύζυγό της.

Παρά τις προηγούμενες απαιτήσεις του πρώην ζευγαριού να στεγαστούν σε δύο ξεχωριστές βασιλικές ιδιοκτησίες, η Φέργκι θα τα βγάλει πέρα μόνη της από εδώ και πέρα, καθώς οι δεσμοί της με τον Τζέφρι Έπσταϊν την ενέπλεξαν στο σκάνδαλο.

Τι έκανε ο Άντριου που εξόργισε τη βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου και η Φέργκι τράβηξαν τα βλέμματα όταν εμφανίστηκαν απροσδόκητα στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ τον Σεπτέμβριο. Ο έκπτωτος πρώην δούκας του Γιορκ βρέθηκε ανάμεσα σε ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που απέτισαν φόρο τιμής στην Κάθριν, η οποία πέθανε σε ηλικία 92 ετών.

Μετά την τελετή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ο 65χρονος Άντριου εθεάθη να γελά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας έδειχναν σοβαρά.

Πιστεύεται ότι αυτό εξόργισε τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Γουίλιαμ, ο οποίος ήταν ανένδοτος στο να «μη φωτογραφηθεί» με τον θείο του. Ο βασιλικός βιογράφος Άντριου Λόουνι ισχυρίζεται: «Ο Γουίλιαμ ήταν έξαλλος που πιάστηκε εξαπίνης με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με φίλους του».

«Έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τον θείο του και να μην φωτογραφίζεται μαζί του. Πιστεύει ότι ο πατέρας του δεν έχει χειριστεί την υπόθεση με την απαιτούμενη αυστηρότητα και ότι ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον έχουν υπονομεύσει σημαντικά το έργο των υπόλοιπων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Ο Γουίλιαμ διατηρεί εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις με τον αδελφό του πατέρα του. Σύμφωνα με μια αποκαλυπτική βιογραφία, η ρήξη φέρεται να βάθυνε έπειτα από κάποια «αγενή» σχόλια που λέγεται ότι έκανε ο Άντριου στο παρελθόν για την Κέιτ Μίντλετον.

Το βιβλίο «Entitled: The Rise and Fall of the Yorks» εξετάζει τη «ηδονιστική ζωή, τις αμφιλεγόμενες φιλίες και τις μυστικές οικονομικές δραστηριότητες» του πρώην ζευγαριού, ενώ παράλληλα ρίχνει φως στις φερόμενες εντάσεις μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Πηγή που μίλησε στον συγγραφέα Άντριου Λόουνι ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μακροχρόνια τριβή ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Άντριου, η οποία ξεκίνησε όταν οι ενέργειες του τελευταίου άρχισαν να αμαυρώνουν τη δημόσια εικόνα της μοναρχίας. Ο πληροφοριοδότης ανέφερε ότι ο Άντριου είχε υπάρξει προσβλητικός απέναντι στην Κέιτ, αν και δεν αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες των σχολίων του για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Το βιβλίο υποστηρίζει επίσης ότι εδώ και χρόνια ο Γουίλιαμ προσπαθεί να απομακρύνει τον Άντριου και την πρώην σύζυγό του από το Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων μέσα στα κτήματα του Κάστρου του Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με την ανώνυμη πηγή, ο Γουίλιαμ θεωρεί ότι ο Άντριου έχει παραμελήσει το ακίνητο, προκαλώντας την επιδείνωσή του τον τελευταίο χρόνο. Η πηγή αναφέρεται στο αποκαλυπτικό βιβλίο λέγοντας: «Μισεί επίσης τη Σάρα, την πρώην σύζυγο του Άντριου, και ανυπομονεί για τη μέρα που ο πατέρας του θα τους πετάξει και τους δύο έξω. Αν δεν το κάνει ο Κάρολος, σας εγγυώμαι πως το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Γουίλιαμ όταν ανέβει στον θρόνο θα είναι να τους αποβάλει».

Φωτογραφίες: Associated Press

Πηγή: iefimerida.gr