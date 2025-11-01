Απαξίωση και υστεροφημία!

Σε μια ακόμη τηλεοπτική παράσταση, μήπως και βελτιώσει την εικόνα του, θα είναι πρωταγωνιστής ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Κάμποσους μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ο συκοφάντης», ορισμένοι συνεχίζουν να επιχειρούν να εξωραΐσουν τον Αναστασιάδη, ενώ στην ουσία έχει εξαϋλωθεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Δεν σώζεται η υστεροφημία του τέως Προέδρου γιατί η κοινή γνώμη τον τοποθέτησε βαθιά στα κατάστιχα της αδιαφορίας και, κυρίως, της απαξίωσης. Δεν αλλάζει η ροή των πραγμάτων. Όση προσπάθεια και να κάνουν οι προδήλως πρόθυμοι να κρατούν στον αναπνευστήρα την προτέραν πολιτική του δράση. Αν και δεν το δείχνει, ο Νίκος Αναστασιάδης ασφυκτιά στην προσπάθειά του να σώσει την υστεροφημία του. Ουδείς φθόνος!

ΟΡΝ