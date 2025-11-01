Ο Θεμιστοκλέους, ο λαϊκισμός και οι κομμώτριες, στην ίδια παράσταση

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντρέας Θεμιστοκλέους επιδεικτικά και κατά τρόπο προσβλητικό και απαράδεκτο καταφέρεται εναντίον της προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου, την ώρα της ολομέλειας, για την οποία η προσωπική του εμπάθεια δεν κρύβεται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντρέας Θεμιστοκλέους μετατρέπει την συνεδρίαση της ολομέλειας της Bουλής σε προσωπική παράσταση, καθότι προβάλλεται από τηλεοράσεως και έχει αρκετούς ακόμη υπομονετικούς θεατές. Και αυτό το γνωρίζει καλά, όπως επίσης γνωρίζει ότι ένας καβγάς μεγατόνων θα επισκιάσει, όσα σημαντικά δυνατό να ψηφιστούν προς όφελος των πολιτών.

Σαν το άτακτο παιδί της τάξης λοιπόν, που κάθεται στο τελευταίο θρανίο και διαταράσσει την ησυχία των υπολοίπων, ο κύριος Θεμιστοκλέους δεν σέβεται, επικαλείται πάντα τον κανονισμό, εμφανίζεται ως υπερασπιστής της τάξης, χωρίς να διστάζει να καταφύγει σε σεξιστικούς υπαινιγμούς και αιχμές προς την Αννίτα Δημητρίου, την οποία θεσμικά τουλάχιστον έπρεπε να σέβεται και όχι να επιδεικνύει με κάθε τρόπο περιφρόνηση και να έχει αναγάγει την προσβολή σε κοινοβουλευτική τακτική.

Σχεδόν ποτέ δεν συμβάλλει στον κοινοβουλευτικό διάλογο, αλλά πετάγεται να αναδείξει ένα θέμα, καυστικά και περίπου «αντισυστημικά» για να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Σε μια έκρηξη αυταρέσκειας και με ύφος και γλώσσα του σώματος που δεν αρμόζει σε κοινοβουλευτικό χώρο, με στεντόρεια φωνή και χωρίς να υπολογίζει τον χρόνο που δικαιούται ως μονάδα στο Κοινοβούλιο, ο Αντρέας Θεμιστοκλέους ανοίγει το στόμα του για να μηδενίσει, αποδεικνύοντας μια βαθιά ριζωμένη περιφρόνηση για τους θεσμούς, ειδικά όταν απαντά στην πρόεδρο της Βουλής. Σε τέτοιο βαθμό, που σε κάνει να ξεχνάς ποιο ήταν το θέμα συζήτησης.

Ο εμμονικός τρόπος με τον οποίο εκφράζεται απέχει και από τον θεσμικό ρόλο που καλείται ο ίδιος να υπηρετήσει, ευτελίζοντάς τον, ως επίσης απομακρύνεται και από τη φιλοσοφία της Δημοκρατίας που θέλει να πρεσβεύει με την ίδρυση του ΔΕΚ (Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα). Για ποια Δημοκρατία μιλούμε κύριε Θεμιστοκλέους; Τόσο εσάς, όσο και άλλων νεοσύστατων κινημάτων ή κομμάτων, αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις σας για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά προβλήματα που ταλαιπωρούν χιλιάδες των συμπολιτών μας.

Αναμένουμε επίσης να δούμε πόση απήχηση έχουν αυτά τα νταηλίκια κατά γυναικών και όχι μόνο - βέβαια στην Κύπρο ζούμε και δεν θα εκπλαγούμε από το μέγεθος. Πόσοι άραγε ομοϊδεάτες σεξιστές έχουν ενταχθεί στο ΔΕΚ; Υπάρχουν και γυναίκες στο ΔΕΚ ή μόνο «αδρώποι» μετριέστε με τα ίδια πιστεύω; Με υποκρισίες και κατηγοριοποίηση των ανθρώπων τιμάτε τη Δημοκρατία;

Είναι η πρώτη φορά που ΠτΒ κλείνει το μικρόφωνο σε βουλευτή, καταγγέλλει με στόμφο ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Και πολύ άργησε κύριε Θεμιστοκλέους. Και πολύ ανέχθηκε τις προσβολές σας. Και πολύ άντεξε να μη σας καταγγείλει για σεξιστική συμπεριφορά. Όχι ότι θα άλλαζε κάτι. Και κάτι ακόμη. Και οι κομμώτριες πολίτισσες αυτού του τόπου είναι, το γράφω θηλυκά γιατί περιμένω να με στολίσετε, εργάζονται, πληρώνουν φόρους και ψηφίζουν επίσης.

Η Αννίτα Δημητρίου δεν προσέβαλε καμιά επαγγελματική ομάδα, σε αντίθεση με εσάς και τα εμμονικά σας σχόλια, για τα οποία δεν ξεκαρδιστήκαμε όλοι. Αλλά ακόμη και πρόεδρος των κομμωτριών να ήταν, θα ασκούσε τα καθήκοντα της με σεβασμό και όχι με ανθρωποφαγία.

Οι θορυβώδεις θεατρινισμοί, δεν υποκαθιστούν τον πολιτικό λόγο και όσο περνά από τη γραφή και τον λόγο μας, θα πολεμούμε την προσπάθειά σας να μετατρέψετε σε κανονικότητα, τις ειρωνείες, τις σεξιστικές συμπεριφορές και τις εμμονές.