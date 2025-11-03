Δ. Πάφου : Εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από Τροχαία Δυστυχήματα, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Πάφου, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και την Κοινοτική Αστυνόμευση, διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νεολαίας γύρω από το σοβαρό πρόβλημα των τροχαίων δυστυχημάτων, τα οποία συνεχίζουν να αφαιρούν ανθρώπινες ζωές και να προκαλούν ανείπωτο πόνο σε οικογένειες και κοινότητες.

Όπως αναφέρεται η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σιωπηλή πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάφου, καθώς και τελετή αφής κεριών στην Πλατεία Κέννεντυ, ως ένδειξη σεβασμού και τιμής προς τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων.

Μέσα από τη δράση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου στοχεύει να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης και υπευθυνότητας προς όλους τους δημότες της πόλης μας και ιδιαίτερα τους νέους οδηγούς, προωθώντας την ασφαλή οδήγηση, τον σεβασμό στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την καλλιέργεια οδικής συνείδησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων από Τροχαία Δυστυχήματα, που καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για συλλογικό στοχασμό, ενσυναίσθηση και δέσμευση για δράση με στόχο τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και τη διάσωση ζωών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Πάφου καλεί όλους τους δημότες φορείς, οργανωμένα σύνολα και ιδιαίτερα τους νέους να δώσουν δυναμικά το παρών τους, συμμετέχοντας με σεβασμό και ευαισθησία σε αυτή τη συμβολική αλλά ουσιαστική εκδήλωση μνήμης και αφύπνισης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 6:00 μ.μ., στην Πλατεία Κέννεντυ, στο κέντρο της Πάφου.