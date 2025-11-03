Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Νεκρή χελώνα στην Τίμη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Σοκαριστικό θέαμα αντίκρυσε συμπολίτισσα μας συνταξιούχος εκπαιδευτικός λουόμενη η Βαρβάρα Ψαρά  σε γνωστή παραλία στην περιοχή της Τίμης, την γνωστή παραλία « Καθαρή» όταν είδε  το πρωί της Δευτέρας, νεκρή μια μικρή χελώνα, προσθέτοντας μετά λύπη της πως οι χελώνες αποτελούν προστατευόμενο είδος και τέτοιες εικόνες δεν τιμούν κανέναν μας.

Μετά το αποτρόπαιο θέαμα άμεση ήταν η αντίδραση της  κ. Ψαρρά η οποία έσπευσε από το πρωί της Δευτέρας να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Όπως η ίδια ανέφερε στο "Π" το απόγευμα του Σαββάτου στην παραλία από τον ναυαγοσωστικό πύργο μέχρι το παραθαλάσσιο κέντρο που βρίσκεται στην παραλία της Τίμης φέρεται να τοποθετήθηκαν δίκτυα των ψαράδων της περιοχής, ρηχά της παραλίας, ενώ οι πορτοκαλί σημαδούρες που τοποθετούνται μέχρι ένα σημείο εντός της θάλασσας ώστε να μην μπορούν να εισέρχονται βάρκες και πλοιάρια έχουν αφαιρεθεί λόγω και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

Σε επικοινωνία που είχε η κ. Ψαρρά με το Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών  της αναφέρθηκε πως από την στιγμή που έχουν απομακρυνθεί οι σημαδούρες, οι ψαράδες έχουν το δικαίωμα να βάζουν δίκτυα.

Η λουόμενη απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων, ώστε να προστατέψουμε τις παραλίες και τα ζώα που ζουν σ’ αυτές, κατέληξε.

