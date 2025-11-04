Η τηγανοκίνηση της ΑΚΤΗΣ στο Δημοτικό της Δρούσιας

Στο περιφερειακό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Δρούσιας βρέθηκε χτες Δευτέρα το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ με την Άννα Τσέλεπου.

Εξήντα πέντε παιδάκια συζήτησαν μαζί με την κ.Τσέλεπου για το περιβάλλον την ανακύκλωση και την συλλογή Τηγανέλαιου Tiganokinisi - Τηγανοκίνηση .

Είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών στην Επαρχία για προβλήματα του περιβάλλοντος και πάντα μας εκπλήσει, σημειώνει σε ανάρτηση της η κ.Τσέλεπου.

Η ερήμωση των χωριών μας στις ανησυχίες των παιδιών και πρέπει να μας προβληματίσει, κατέληξε.