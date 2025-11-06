Ακινητοποιούνται τα λεωφορεία στην επαρχία Πάφου μετά το περιστατικό με την πυρκαγιά

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο στην επαρχία Πάφου σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης , πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Αλέξη Βαφεάδη, στην παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου και εκπροσώπων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε όπως κληθεί άμεσα εκ νέου εμπειρογνώμονας από το εξωτερικό για διερεύνηση του περιστατικού.

Σημειώνεται ότι, ο εμπειρογνώμονας ο οποίος είχε προσφάτως κληθεί για ανάλογο περιστατικό, θα βρίσκεται στην Πάφο το Σάββατο, στις 8/11/2025 και θα ελέγξει όλα τα λεωφορεία ιδίου τύπου με αυτό στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στη συνέχεια ο εμπειρογνώμονας θα προβεί σε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε λεωφορεία και στις υπόλοιπες επαρχίες.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των λεωφορείων ιδίου τύπου της επαρχίας Πάφου, αυτά ακινητοποιούνται άμεσα. Το επηρεαζόμενο επιβατικό κοινό θα τύχει σχετικής ενημέρωσης από την εταιρεία, καταλήγει η ανακοίνωση.