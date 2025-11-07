Διημερίδα με θέμα «H Ιστορία του Αθλητισμού στην Πάφο»

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Διημερίδα «H Ιστορία του Αθλητισμού στην Πάφο» την οποία οργάνωσε το Επαρχιακό Γραφείο Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Πετρίδειο Ίδρυμα, και το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2025 και το Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου AUB Mediterraneo στην Πάφο.

Η Διημερίδα ανέδειξε την ιστορία του αθλητισμού στην Πάφο, μέσα από την προβολή τοπικών σωματείων, αγωνισμάτων, σημαντικών μορφών του αθλητισμού καθώς και την εξέλιξη των αθλητικών θεσμών.

Στόχος της Διημερίδας ήταν η καλλιέργεια ιστορικής και πολιτιστικής συνείδησης και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία. Στη Διημερίδα, η οποία αποτέλεσε πηγή γνώσης για την αθλητική και πολιτιστική κληρονομιά της Πάφου, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, μαθητές/μαθήτριες και πολίτες από όλη την Κύπρο.

Η έναρξη του συνεδρίου έγινε με χαιρετισμό του Δρος Γιώργου Κουτσίδη, Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ο οποίος διάβασε το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Πετρίδειου Ιδρύματος κ. Μιχάλη Μαραθεύτη και του Υπεύθυνου Λειτουργού Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΟΑ στην Πάφο, κ. Στέλιου Παπαγεωργίου.

Μεταξύ των εισηγητών του συνεδρίου ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και Φιλοσοφία του Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνα Γογγάκη, ο Ιστορικός, Διπλωμάτης κ. Γιώργος Γεωργής, και ο Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημιου Νεάπολις Πάφος κ. Κυριάκος Ιακωβίδης Ομάδες μαθητών και μαθητριών Λυκείων της πόλης και επαρχίας Πάφου παρουσίασαν ερευνητικές εργασίες τις οποίες εκπόνησαν με την καθοδήγηση των καθηγητών/καθηγητριών τους καθώς και πανεπιστημιακών συνεργατών.

Κατά την πρώτη μέρα της Διημερίδας παρουσιάστηκαν οι εργασίες μαθητών/μαθητριών του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου με θέμα «Η Ιστορία της Καλαθόσφαιρας και Πετόσφαιρας στην Πάφο», του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας με θέμα «Ακρίτας Χλώρακας», του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Πάφου με τίτλο «Το Ιακώβειο Στάδιο» και του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου με τίτλο «Το ποδόσφαιρο στην Πάφο μέχρι το 1953: Κοινωνικές, πολιτικές και εθνικές προεκτάσεις».

Μετά τις παρουσιάσεις των μαθητών/μαθητριών έγινε μουσική παρέμβαση κιθάρας από το Μουσικό Σχολείο Πάφου. Αναφορικά στο ακαδημαϊκό μέρος της πρώτης ημέρας του συνεδρίου, η Δρ. Κωνσταντίνα Γογγάκη, ανέπτυξε το θέμα «Η διαχρονική αξία της Πάφου και ο Στέλιος Κυριακίδης ως ένας από τους μύθους της».

Ο καθηγητής Γιώργος Γεωργής μίλησε για τον Τηλέμαχο Καλλονά, και ο Δρ Κυριάκος Ιακωβίδης για το θέμα «Η αναγκαιότητα ίδρυσης του ΑΠΟΠ και οι πρώτες διεργασίες». Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου έγιναν οι παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών /μαθητριών του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς με θέμα «Αθλητισμός στην Πόλη Χρυσοχούς», του Γυμνασίου Πολεμίου με τίτλο «Άρης Πολεμίου», του Λυκείου Κύκκου Πάφου με θέμα «Η αναγκαιότητα ίδρυσης του Ευαγόρα και οι πρώτες διεργασίες» και του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου με τίτλο «Άδωνις και Ατρόμητος Γεροσκήπου».

Έγινε εισήγηση από τη Δρ Στέλλα Σιέπη με θέμα «Η Ιστορία του Κινύρα επί Αγγλοκρατίας», τη Δρ Αναστασία Μούσκου με θέμα «Η Ιστορία του Κόροιβου επί Αγγλοκρατίας» και από τον Ιστορικό κ. Σάββα Σάββα με τίτλο «Η διοργάνωση παγκυπρίων αγώνων στίβου στην Πάφο επί Αγγλοκρατίας».

Η Διημερίδα «Η ιστορία του αθλητισμού στην Πάφο» αποτελεί συνέχεια της διαρκούς προσπάθειας του Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου για την προώθηση του πολιτισμού, της τοπικής ιστορίας και της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε δράσεις που συνδέουν την εκπαίδευση με την κοινωνία.