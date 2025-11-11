Φρίκη στη Γερμασόγεια: Τη χτύπησαν με σκουπόξυλο, την έδεσαν με σύρμα - Έτσι ξεψύχησε η Νιγηριανή στη Λεμεσό

Σοκάρουν τα ευρήματα της Αστυνομίας και της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας σχετικά με τον φόνο της 30χρονης Victory Osarumen από τη Νιγηρία, που εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα που διέμενε προσωρινά στον Ποταμό Γερμασόγειας. Η νεκροτομή κατέδειξε το μένος με το οποίο δέχτηκε τα κτυπήματα στο κεφάλι το θύμα, καταδεικνύοντας ότι θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση καθώς και από πολλαπλές κακώσεις σώματος προκληθείσες από θλων όργανο. Αναμένονται περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις για περισσότερα συμπεράσματα. Τη νεκροτομή επί της σορού, όσο και την αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος, έκαναν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου.

Οι τρεις ύποπτες, 24, 35 και 24 χρονών, όλες ομοεθνείς του θύματος, τέθηκαν υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας για κακούργημα και του φόνου εκ προμελέτης. Σημειώνεται επίσης ότι κατά δική τους ομολογία, αμφότερες ασκούσαν πορνεία.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, και οι τέσσερις διέμεναν μαζί τις τελευταίες ημέρες στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια, ενώ προηγουμένως η πρώτη ύποπτη διέμενε με το θύμα στη Λευκωσία. Το προηγούμενο βράδυ, οι τρεις ύποπτες μετέβησαν έξω σε μπαρ και επέστρεψαν τα ξημερώματα, ενώ η 30χρονη παρέμεινε στο σπίτι. Σύμφωνα με όσα είπαν και οι τρεις, η 30χρονη ήταν σε έξαλλη κατάσταση και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά και προσπάθησαν να την ηρεμήσουν, αφού πιστεύουν ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Μαζί τους στο διαμέρισμα μετά την έξοδο στο μπαρ, επέστρεψαν και δύο άλλα πρόσωπα, ζευγάρι, ομοεθνών τους, αγνώστων στοιχείων, τα οποία γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθούν και θα αναζητηθούν από την Αστυνομία για να τους δώσουν και αυτοί εξηγήσεις.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες και των τριών, η μία 24χρονη (1η ύποπτη) φέρεται να προσπαθούσε να την ηρεμίσει με τα χέρια της ασκώντας βία, ενώ η 35χρονη (2η ύποπτη) εκείνη την ώρα καθάριζε το διαμέρισμα. Οι ίδιες μαρτυρίες φέρουν την 35χρονη να χτύπησε επανειλημμένα το θύμα με σκουπόξυλο, το οποίο μάλιστα εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές σπασμένο μέσα στο διαμέρισμα και παραλήφθηκε ως τεκμήριο για περαιτέρω εξετάσεις. Κτυπήματα εναντίον του θύματος φαίνεται να επέφερε και το ζεύγος ομοεθνών τους, ενώ η 3η ύποπτη σε κατάθεσή της ανέφερε ότι προσπάθησε με ένα σύρμα να δέσει τα χέρια του θύματος που αντιδρούσε ήταν σε έξαλλη κατάσταση, την ώρα που η μία τη χαστούκιζε και η άλλη την κτυπούσε με το σκουπόξυλο.

Ακόμα, η 1η ύποπτη ανέφερε ότι διέμεναν μαζί με το θύμα προηγουμένως σε άλλο διαμέρισμα όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών, και ότι την ώρα του μεταξύ τους καβγά, το θύμα δάγκωσε τη μία στο στήθος και την άλλη στο πόδι. Οι ύποπτες εκφράζουν διάφορους ισχυρισμούς για το τι συνέβη μεταξύ τους την ώρα του καβγά που είχαν τα ξημερώματα.

Επίσης, από διάφορες μαρτυρίες προκύπτει ότι η πρώτη ύποπτη, μετά τον καβγά και πριν ειδοποιήσει ασθενοφόρο ή την Αστυνομία, καθάρισε τον χώρο από τα αίματα. Προηγουμένως, τα ξημερώματα, αμφότερες θεώρησαν ότι το θύμα κοιμήθηκε. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες των τριών, το φιλικό ζεύγος κατά την αποχώρησή του από το διαμέρισμα πήραν μαζί τους, για άγνωστο λόγο, το κινητό τηλέφωνο το θύματος.

Κατά τη σύλληψή τους και οι τρεις πρόβαλαν διάφορους ισχυρισμούς. Η πρώτη είπε ότι δεν ήταν εκείνη που σκότωσε, η δεύτερη ότι δεν ξέρει τίποτα γιατί κοιμόταν και η τρίτη, μεταξύ άλλων, ότι επρόκειτο για αυτοάμυνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ