Μαρία Δημητρίου : Σας παρακαλώ βοηθήστε το μωρό της οικογένειας μας

Ο αγαπημένος Αβραάμ 5 χρονών πρόσφατα διαγνώστηκε με μια σπάνια και σοβαρή νόσο που ονομάζεται ADEM (Οξεία Διάχυτη Εγκεφαλομυελίτιδα).

Το αγοράκι τυγχνάνει να είναι συγγενής της δημοσιογράφου Μαρίας Δημητρίου και συγκεκριμένα παιδί της ξαδέρφης της.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων Alder Hey τους ενημέρωσαν ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη και φοβούνται ότι μπορεί να μην αναρρώσει με την υπάρχουσα θεραπεία.

Υπάρχουν Νοσοκομεία στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες που εξειδικεύονται στη θεραπεία της ADEM και έχουν σημειώσει επιτυχίες σε περιπτώσεις όπως του Αβραάμ.

Η οικογένεια προσπαθεί απεγνωσμένα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να μεταφέρει το παιδί της σ’ ένα από αυτά τα Νοσοκομεία, δίνοντάς του την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να επιζήσει και να αναρρώσει.

Η Μαρία Δημητρίου εκ μέρους της οικογένειας απευθύνει έκκληση στον κόσμο για προσευχή, αγάπη και οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια μπορεί να προσφέρει.

Κάθε δωρεά, όσο μικρή κι αν είναι, θα τους βοηθήσει να προσφέρουνε στον Αβραάμ την επείγουσα θεραπεία που χρειάζεται. Η Μαρία Δημητρίου αλλά και όλη η οικογένεια του Αβραάμ ευχαριστούν από τα βάθη της καρδιάς τους για την καλοσύνη και την υποστήριξη του κόσμου .

Σημείωση: 00447710890985 Αντρια Παπα Χριστοφόρου ( revolut)