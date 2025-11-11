Προειδοποιεί ο Δήμος Πάφου για διαδικτυακή απάτη

Ο Δήμος Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι, σε περίπτωση που λάβει το κοινό στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μήνυμα παρόμοιο με αυτό που απεικονίζεται στην σχετική εικόνα, πρόκειται για περιστατικό διαδικτυακής απάτης (phishing).

Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Πάφου ουδέποτε απέστειλε το εν λόγω μήνυμα.

Παρακαλείται επίσης το κοινό να μην το ανοίξει, να μην πατήσει σε κανέναν από τους συνδέσμους που περιέχει και να το διαγράψει άμεσα.

Καταληκτικά ο Δ. Πάφου συστήνει στο κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα περιστατικά διαδικτυακής απάτης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα.