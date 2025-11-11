Πριν το τέλος του χρόνου η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το δρόμο Πάφου – Πόλης

Πριν από το τέλος του χρόνου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης κατασκευής του νέου δρόμου Πάφου - Πόλεως Χρυσοχούς, οι εργασίες της οποίας διακόπηκαν μετά τον τερματισμό της σύμβασης Κράτους και εργολάβου, λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων Ανδρέα Δημητριάδη, η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ αναμένεται μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω της προσφυγής της η εταιρεία, πέτυχε την έκδοση «προσωρινών μέτρων» από την Αναθεωρητική Αρχή, καταγγέλλοντας τους όρους της δημοσιευθείσας στις 8 Αυγούστου στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας επαναπροκήρυξης του Διαγωνισμού.

Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα ενώνει την Αγία Μαρινούδα με το Στρουμπί. Θα έχει μήκος 15.5 χιλιομέτρων και θα είναι δύο λωρίδων κυκλοφορίας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν, σύμφωνα και με τους σχεδιασμούς σε διάστημα τριών ετών.

Το κόστος υπολογίζεται στα 96 εκ. ευρώ + ΦΠΑ.

Για το δεύτερο τμήμα του δρόμου, που θα ενώνει το Στρουμπί με την Πόλη Χρυσοχούς, μήκους 15 χιλιομέτρων, οι προσφορές υπολογίζεται να προκηρυχθούν εντός το πρώτου τριμήνου του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031.

Το έργο περιλαμβάνει τρεις ανισόπεδους κόμβους, δύο κοιλαδογέφυρες, καθώς και διαβάσεις (άνω και κάτω) για αποκατάσταση και εξασφάλιση προσβάσεων των τοπικών δρόμων.

Με απόφαση της Κυβέρνησης, το τμήμα αυτό θα κατασκευαστεί στην τελική μορφή του, δηλαδή με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

Η προκαταρκτική εκτίμηση κόστους για την κατασκευή και των τεσσάρων λωρίδων είναι της τάξης των €129 εκ. πλέον ΦΠΑ, ενώ το κόστος για την κατασκευή δύο λωρίδων ήταν €60 εκατ. περίπου πλέον ΦΠΑ.

Για την δεύτερη φάση του έργου, οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης επανέρχονται στο πρώτο τμήμα της πρώτης φάσης, δηλαδή στο σημείο από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί και προβλέπουν την κατασκευή των άλλων δύο λωρίδων με εκτιμώμενο κόστος €75 εκ. πλέον ΦΠΑ και αρχικό υπολογιζόμενο χρονοδιάγραμμα 18 μήνες μελέτη και 3 χρόνια εκτέλεση.