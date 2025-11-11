Αναστολή διατάγματος για καταφύγιο ζώων στην Πάφο ζητά το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο "και με συντονισμένη προσπάθεια όλων μας να βρούμε εκείνες τις λύσεις για να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά αθώα ζώα, τα οποία ευρίσκονται εκεί λόγω της δικής μας ανευθυνότητας και του τρόπου που διαχειριζόμαστε τα αθώα τα ζώα, που σε τίποτα δεν έφταιξαν».

Σε ανακοίνωσή του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει, επίσης, πως θα δώσει το παρών του, στηρίζοντας την εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου έξω από το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου.

Σημειώνει πως εάν εκτελεστεί το διάταγμα του δικαστηρίου, με το οποίο καλούνται οι διαχειριστές του καταφυγίου να το εγκαταλείψουν άμεσα, τότε 2000 ζώα θα πρέπει να εγκαταλείψουν και αυτά τον χώρο.