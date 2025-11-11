Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Αναστολή διατάγματος για καταφύγιο ζώων στην Πάφο ζητά το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο "και με συντονισμένη προσπάθεια όλων μας να βρούμε εκείνες τις λύσεις για να μην θυματοποιήσουμε για δεύτερη φορά αθώα ζώα, τα οποία ευρίσκονται εκεί λόγω της δικής μας ανευθυνότητας και του τρόπου που διαχειριζόμαστε τα αθώα τα ζώα, που σε τίποτα δεν έφταιξαν».

Σε ανακοίνωσή του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναφέρει, επίσης, πως θα δώσει το παρών του, στηρίζοντας την εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου έξω από το επαρχιακό δικαστήριο Πάφου.

Σημειώνει πως εάν εκτελεστεί το διάταγμα του δικαστηρίου, με το οποίο καλούνται οι διαχειριστές του καταφυγίου να το εγκαταλείψουν άμεσα, τότε 2000 ζώα θα πρέπει να εγκαταλείψουν και αυτά τον χώρο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα