KEO: Άλμα ποιότητας στην παραγωγή μπύρας

Με γνώμονα πάντα την ποιότητα των προϊόντων της και τη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των καταναλωτών της, η εταιρεία ΚΕΟ ολοκλήρωσε πρόσφατα μια τεράστια αναβάθμιση στο ζυθοποιείο της. Πρόκειται για την εγκατάσταση έξι, τεχνολογικά άρτιων δεξαμενών ζύμωσης και παλαίωσης που δεσπόζουν της εισόδου του ζυθοποιείου της ΚΕΟ στη Λεμεσό.

Οι τέσσερεις δεξαμενές είναι ύψους 17 μέτρων, διαμέτρου 4.5 μέτρων και χωρητικότητας 1,600 εκατόλιτρων. Οι δύο μικρότερες δεξαμενές, ύψους 8 μέτρων και διαμέτρου 2.3 μέτρων, είναι χωρητικότητας 150 εκατόλιτρων και προσφέρουν την ευελιξία που απαιτείται για παραγωγή specialty type μπυρών, όπου η ακρίβεια και η παρακολούθηση κάθε παραμέτρου είναι κρίσιμες.

Οι νέες αυτές δεξαμενές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις πιο αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές με ενσωματωμένο σύστημα αυτοματισμού και παρακολούθησης, τελευταίας γενιάς. Η διαδικασία ζύμωσης και παλαίωσης ελέγχεται μέσω προγράμματος ψηφιακής εποπτείας, το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κρίσιμες παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, η πίεση και η περιεκτικότητα σε CO₂. Χάρη στα αυτοματοποιημένα όργανα μέτρησης και ελέγχου, οι ζυθοποιοί μπορούν να διασφαλίσουν σταθερές συνθήκες σε κάθε στάδιο, επιτυγχάνοντας μέγιστη ομοιομορφία και συνέπεια στο τελικό προϊόν. Παράλληλα, το σύστημα αυτόματου καθαρισμού και αποστείρωσης εγγυάται την απόλυτη υγιεινή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μια eco-friendly μέθοδος που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Η ακρίβεια του ελέγχου, ο αυτοματισμός και η σταθερότητα των συνθηκών ζύμωσης και παλαίωσης διασφαλίζουν τη σταθερότητα της μπύρας αναδεικνύοντας στο μέγιστο τα αρώματα και τη γεύση της.

Η νέα αυτή επένδυση αποτελεί ένα τεράστιο βήμα αναβάθμισης της παραγωγικής διαδικασίας της μπύρας, καθιστώντας το ζυθοποιείο της ΚΕΟ στο ίδιο τεχνολογικό επίπεδο με αναγνωρισμένες ζυθοποιίες της Ευρώπης. Για την εταιρεία ΚΕΟ, η κάθε νέα δεξαμενή όπως και όλος ο εξοπλισμός της δεν είναι απλώς ένα κομμάτι τεχνολογικής εξέλιξης. Είναι μια επένδυση στη συνέπεια, τη βιωσιμότητα και τη γευστική εμπειρία του καταναλωτή.