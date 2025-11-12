Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δεν καταγράφηκαν ζημιές στην κοινότητα της Αγ.Μαρίνας Κελοκεδάρων επίκεντρο του σεισμού, λέει ο κοινοτάρχης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Δεν καταγράφηκαν ζημιές στην μικρή κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κ.Σ. Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων Μάριο Στυλιανού.

Σε δηλώσεις του ο κ. Στυλιανού ανέφερε πως ο σεισμός είχε επίκεντρο την κοινότητα του και ήταν μεγέθους 5,3 στην κλίμακα ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε ολίσθηση προς πλάγια κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μην προκληθούν ζημιές, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην κοινότητα είπε, διαμένουν 33 περίπου κάτοικοι εκ των οποίων οι μισοί είναι αλλοδαποί και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι εκ των οποίων οι περισσότεροι ηλικιωμένοι.

Όλοι οι κάτοικοι και οι ηλικιωμένοι είναι καλά και δεν υπήρξε,όπως είπε, κανένας τραυματισμός, στα 30 με 35 περίπου δευτερόλεπτα που διήρκησε ο σεισμός, κατέληξε .

