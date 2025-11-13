Αυξημένες οι αισθήσεις των ζώων πριν τον σεισμό λέει το Γραφείο της Επιτρ. Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων

Τα ζώα συντροφιάς ιδιαίτερα οι σκύλοι και οι γάτες έχουν αυξημένες αισθήσεις και μπορούν να αντιληφθούν δόνηση ή οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιβάλλον, δευτερόλεπτα ή και λεπτά πριν το σεισμό, ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Έλενα Γεωργίου .

Σε δηλώσεις της η κ. Γεωργίου ανέφερε πως συνήθως οι σκύλοι μπορεί να εκδηλώσουν ανησυχία και να αντιδράσουν γαυγίζοντας αναζητώντας τον ιδιοκτήτη τους. Οι αντιδράσεις των γατών συνέχισε, μπορεί να είναι και πιο έντονες όπως να τρέξουν να κρυφτούν, να ανεβούν σε υπερυψωμένα σημεία ή να αναζητήσουν ένα καταφύγιο για να προστατευτούν.

Η κ. Γεωργίου είπε πως σίγουρα κατά την διάρκεια του σεισμού τα ζώα θα παρουσιάσουν έντονο στρες και πανικό ,όπως άλλωστε συμβαίνει και στους ανθρώπους. Είπε ακόμη, πως στην περίπτωση ενός σεισμού θα ήταν καλό να μην είναι περιορισμένοι οι σκύλοι και να τους προστατεύουμε κρατώντας τους αγκαλιά και καθησυχάζοντας τους.

Θα πρέπει συνέχισε, να προστατεύσουμε τα ζώα σε περίπτωση ζημιάς που υποστεί η κατοικία μας, ενώ οι ιδιοκτήτες καλό θα είχαν να έχουν ένα κουτί με πρώτες βοήθειες, μια κουβέρτα αλλά και το λουράκι τους για να μην τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις. Επεσήμανε ακόμη πως δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση των ζώων συντροφιάς, προσθέτοντας πως αποτελεί αναγκαιότητα ο καταρτισμός ενός επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης διαχείρισης ζώων συντροφιάς όχι μόνο για τους σεισμούς, αλλά και για τις πλημμύρες, τους καύσωνες και τις πυρκαγιές.

Ενδεικτικά η κ. Γεωργίου ανέφερε πως η ανάγκη καταρτισμού αυτού του σχεδίου είχε εντοπιστεί και από το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων μέσα από την διαδικασία καταρτισμού ενός σχεδίου δράσης για την ευημερία των ζώων συντροφιάς συγκεκριμένα των σκύλων και των γάτων.

Το σχέδιο δράσης συνέχισε, το έχουν ήδη ολοκληρώσει και αποστείλει στα τρία εμπλεκόμενα Υπουργεία για να το μελετήσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Πρόσθεσε πως μέσα στο σχέδιο περιλαμβάνεται η ανάγκη καταρτισμού ενός επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης διαχείρισης ζώων συντροφιάς όπου περιλαμβάνεται η διάσωση ζώων αλλά και η προσωρινή τους φύλαξη σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, η παροχή σ’ αυτά τα ζωά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η αναζήτηση των ιδιοκτητών κατόχων τους.

Επίσης συνέχισε, μέσα στο σχέδιο προτείνουν όταν μια περιοχή πλήττεται, είτε από πυρκαγιά, είτε από σεισμό να μπορεί να γίνεται μια άμεση διερεύνηση της περιοχής με εκπαιδευμένα άτομα, ούτως ώστε να περισσυλέγονται τα ζώα , είτε αυτά είναι δεσποζόμενα, είτε αδέσποτα. Επίσης είναι αναγκαίο να δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα ώστε εκεί, όπως είπε, να μπορούν να καταχωρούνται και τα στοιχεία για τα ζώα που διασώζονται.

Η κ. Γεωργίου ανέφερε πως μέσα στο σχέδιο θα πρέπει να προβλέπεται και η εκπαίδευση των κατάλληλων ατόμων για την συλλογή και την διαχείριση αυτών των ζώων που ανευρίσκονται . Επίσης πρέπει να υπάρχει και ένας συντονιστής ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει, όπως είπε, και μια τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για τα ζώα σε τέτοιες περιπτώσεις.