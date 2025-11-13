Παραμένουν σε επιφυλακή μετά τις σεισμικές δονήσεις, λέει η Αν. Επαρχος Πάφου

Σε επιφυλακή και ετοιμότητα βρίσκεται η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου μετά τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, δήλωσε η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου.

Όπως ανέφερε, συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης καθάρισαν σήμερα την περιοχή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στα Κελοκέδαρα του οποίου κατέρρευσε η οροφή κατά τη διάρκεια του πρώτου σεισμού, που σημειώθηκε χθες.

Η κ. Γεωργίου σημείωσε ότι χθες όταν έγινε ο πρώτος σεισμός και ήταν κάποιας μεγάλης διάρκειας αμέσως επικοινώνησαν με τις Τοπικές Αρχές και πήραν την πρώτη ενημέρωση από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατολισθήσεις σε ένα δρόμο αρμοδιότητας των δημοσίων έργων, Τσάδας – Στρουμπιού, προσθέτοντας πως ελέγχθηκε ο δρόμος αυτός και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Σε ό,τι αφορά το παλαιό, εγκαταλελειμμένο, σπίτι στην κοινότητα Κελοκεδάρων του οποίου κατέρρευσε η οροφή, αρχικά αποκλείστηκε ο δρόμος για λόγους ασφαλείας και σήμερα Πέμπτη τα συνεργεία μετέβηκαν στον χώρο που καθάρισαν στην περιοχή.

Η κ. Γεωργίου ανέφερε πως δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, προσθέτοντας πως μεμονωμένα τηλεφωνήματα έγιναν και από πολίτες στο Γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για μικρές ζημιές που υπήρχαν σε κατοικίες στην Έμπα, στην Τρεμιθούσα. Επεσήμανε ακόμη, πως σε τέτοιου είδους περιστατικά ενημερώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Αστυνομία, και η Πυροσβεστική.

Επιπρόσθετα από μόνοι τους παίρνουν την πρωτοβουλία και επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές, τις κοινότητες, ενώ οι λειτουργοί της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου βρίσκονται σε επαφή για να δουν αν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις ιδιόκτητες κατοικίες. Από εκεί και πέρα με τη βοήθεια των συνεργείων τους και των τεχνικών υπηρεσιών παρέχουν την βοήθεια.