Π. Χρυσοχούς : Διαγωνισμός Καλύτερης Χριστουγεννιάτικης Διακόσμησης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ανακοινώνει τη διοργάνωση Διαγωνισμού Καλύτερης Χριστουγεννιάτικης Εξωτερικής Διακόσμησης σε οικείες σε όλη την επικράτεια του Δήμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες οικιών, που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων (συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων).

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εορταστικής ατμόσφαιρας στο Δήμο μας καθώς και η προώθηση της δημιουργικότητας και του εορταστικού πνεύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι, προστίθεται στην ανακοίνωση, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: stavroula@polis.org.cy

Στο email συμμετοχής ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς παρακαλεί να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία oνοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/αιτητή, Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και φωτογραφίες της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης.

Οι συμμετοχές θα τεθούν ενώπιον κριτικής επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει την αισθητική, τη δημιουργικότητα και τη συνολική εορταστική παρουσίαση.

Οι τρεις καλύτερες συμμετοχές θα λάβουν τα εξής βραβεία συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς 1ο Βραβείο: 500€, 2ο Βραβείο: 300€ και 3ο Βραβείο: 100€ Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26323550 (Σταυρούλα Φουρνίδου), καταλήγει η ανακοίνωση.

