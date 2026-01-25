Μερικό κλείσιμο λωρίδας στον δρόμο Λυθροδόντα - Λευκάρων λόγω κατολισθήσεων

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Πυρκαγιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Λεμεσό - Επτά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 04:31 το πρωί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε επτά οχήματα, τα οποία βρίσκονταν εντός της βιτρίνας της έκθεσης.

Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική στη Λεμεσό, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 04:31 το πρωί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε επτά οχήματα, τα οποία βρίσκονταν εντός της βιτρίνας της έκθεσης.

Από τη φωτιά, τόσο ο χώρος έκθεσης όσο και τα επτά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν.

Tags

ΛΕΜΕΣΟΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα