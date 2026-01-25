Πυρκαγιά σε έκθεση αυτοκινήτων στη Λεμεσό - Επτά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές

Σε συναγερμό τέθηκε τα ξημερώματα η Πυροσβεστική στη Λεμεσό, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις 04:31 το πρωί σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε επτά οχήματα, τα οποία βρίσκονταν εντός της βιτρίνας της έκθεσης.

Από τη φωτιά, τόσο ο χώρος έκθεσης όσο και τα επτά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν.