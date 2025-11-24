ΠΠΟΧ : Σκουπιδότοποι παντού και μετά μιλάμε για “αγάπη για τον τόπο μας”

Σε καταγγελίες για την ύπαρξη πολλών σκουπιδότων προέβει ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Ομίλου Χλώρακας Ανδρέας Κυριάκου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του κ. Κυριάκου οδεύοντας προς Νατά, σίγουρα και αλλού, συναντά κανείς μια εικόνα που μόνο ντροπή μπορεί να προκαλέσει. Πρόκειται συνέχισε, για έναν ολόκληρο υπαίθριο σκουπιδότοπο, εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχεί η φυσική ομορφιά.

Παλιές καρέκλες, πλαστικά, χαρτιά, σακούλες, μπάζα – όλα πεταμένα ανεξέλεγκτα, λες και η γή αυτή δεν ανήκει σε κανέναν και λες και δεν θα την περπατήσει ξανά άνθρωπος, δεν θα την αντικρίσει ξανά παιδί, ανέφερε χαρακτηριστικά . Πρόσθεσε πως μετά λύπης του παρατηρεί πως η αδιαφορία έχει γίνει δεύτερη φύση μας και πως φυσικά, ποτέ κανένας “δεν το έκανε” και πάντα φταίει κάποιος άλλος.

Ο κ. Κυριάκου επεσήμανε πως η εικόνα αυτή δεν είναι απλώς άσχημη — είναι δείγμα πολιτισμού, σημειώνοντας πως δυστυχώς, δείχνει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας.

Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε καθαρό το ίδιο μας το σπίτι, πώς περιμένουμε να μας αποκαλούν ευρωπαϊκή, σύγχρονη κοινωνία, διερωτήθηκε.

Είπε ακόμη πως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις δικαιολογίες. Να σεβαστούμε τον τόπο που μας φιλοξενεί.

Να απαιτήσουμε έλεγχο και πρόστιμα, αλλά πρώτα απ’ όλα να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι την συμπεριφορά μας κατέληξε.