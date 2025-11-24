Υπόθεση Αββακούμ: Επιστρέφουν στο Δικαστήριο με το νέο έτος - Γιατί αναβλήθηκε η σημερινή εκδίκαση

Αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, που αφορά δύο μοναχούς της Μονής Αββακούμ, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 24 σοβαρές κατηγορίες, που σχετίζονται με οικονομικά αδικήματα.

Η σημερινή ακρόαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι ο δικηγόρος των μοναχών, Ευστάθιος Ευσταθίου, ήταν απασχολημένος σε άλλη υπόθεση στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Το Δικαστήριο επαναόρισε τη διαδικασία στις 24 Φεβρουαρίου του 2026, στις 09:00, με την κατηγορούσα Αρχή να προαναγγέλλει την πρόθεση να προτείνει παραδεκτά γεγονότα, ώστε να μειωθεί η μαρτυρία που θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο.

«Έχω πρόθεση να προτείνω κάποια παραδεκτά γεγονότα, ούτως ώστε να μειωθεί η μαρτυρία που θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Προσφάτως έχω αναλάβει την παρούσα υπόθεση. Ως εκ τούτου, αν μας διδόταν ο χρόνος προτού ξεκινήσει η υπόθεση, να γίνει αυτή η προεργασία νομίζω ότι θα εξοικονομούσε και τον δικαστικό χρόνο», είπε η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Άννα Ματθαίου.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ