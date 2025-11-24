Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποψήφια για επανεκλογή η Κύπρος στο Συμβούλιο του ΔΝΟ, στο Λονδίνο η Υφυπουργός

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, με αφορμή την υποψηφιότητα της Κύπρου, θα παραθέσει δεξίωση στις αντιπροσωπείες των χωρών που θα συμμετέχουν στη ΓΣ του ΔΝΟ.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου θα συμμετέχει ως επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπείας, στην 34η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Η κ. Χατζημανώλη θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση του ΔΝΟ την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2025.

Ανακοίνωση από το Υφυπουργείο αναφέρει ότι στα πλαίσια της ΓΣ του ΔΝΟ, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για ανάδειξη του νέου Συμβουλίου του οργανισμού για τη διετία 2026-2027, όπου η Κύπρος είναι υποψήφια για επανεκλογή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Υφυπουργός θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με ομολόγους της, ενώ θα συναντηθεί επίσης με το Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

