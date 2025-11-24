Δυστύχημα στα κατεχόμενα: Στις ελεύθερες περιοχές οι 3 εμπλεκόμενοι Ε/κ

Στις ελεύθερες περιοχές βρίσκονται από το πρωί σήμερα οι τρεις Ε/κ το όχημα στο οποίο επέβαιναν ενεπλάκη σε οδικό δυστύχημα στην περιοχή της Καρπασίας, στον δρόμο Λεονάρισσου – Πλατανίσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για το έγκλημα και την εγκληματικότητα, οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έφταιγαν για το εν λόγω δυστύχημα.

Όπως μετέδωσαν τ/κ ΜΜΕ, ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχό της σε μια στροφή του δρόμου και συγκρούστηκε βίαια και μετωπικά με το όχημα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση κι έφερε ε/κ πινακίδες κυκλοφορίας. Ο 41χρονος Αλπασλάν Τοκ έχασε την ζωή του επιτόπου, ενώ ο Ε/κ οδηγός και δύο επίσης Ε/κ επιβάτες του οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για έλεγχο στο «γενικό νοσοκομείο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν φαίνεται πως στο ε/κ όχημα από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά στο δεξί μπροστινό του μέρος ενώ και στη μοτοσικλέτα, μεγάλου κυβισμού, προκλήθηκαν ζημιές.

Πηγή: ΚΥΠΕ