Tηλεφωνική επικοινωνία Eρντογάν–Πούτιν σήμερα για την ουκρανική κρίση

Τηλεφωνική επικοινωνία θα έχει σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Άγκυρας για επανεκκίνηση της διαδικασίας ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G-20.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι κατά τις διμερείς συναντήσεις στη Σύνοδο εξετάστηκαν οι δυνατότητες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν σε «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη». Είπε επίσης ότι η Τουρκία «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τον δρόμο προς την ειρήνη».

Πριν από τη Σύνοδο της G-20, ο Ερντογάν είχε δεχθεί στην Άγκυρα τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, οι δύο πλευρές συζήτησαν προτάσεις που μπορούν να επιταχύνουν μια ενδεχόμενη εκεχειρία, τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία και ζητήματα συνεργασίας στη βιομηχανία άμυνας.

Ο Ζελένσκι, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ευχαρίστησε την Τουρκία για «την στάση αρχών της από την έναρξη του πολέμου» και ανέφερε ότι το Κίεβο επιδιώκει «άμεση ειρήνη και εγγυήσεις ασφαλείας».

Στο περιθώριο της G-20, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε ότι οι εργασίες των ΗΠΑ για το 28-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο αποτελούν «σημαντική εξέλιξη» και σημείωσε ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει «στρατηγικό» ρόλο. Σύμφωνα με τη Μελόνι, ο Ερντογάν «αντιμετωπίζει με εποικοδομητικό τρόπο» την πρόταση και συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές μιας προσωρινής εκεχειρίας.

Η τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν–Πούτιν αναμένεται να επικεντρωθεί στη δυνατότητα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, καθώς και στην αξιολόγηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.

