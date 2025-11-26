Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Γαλλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα την καταδίκη του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για επανεκλογή το 2012.

Ο 70χρονος Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του.

Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή καθώς στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Διατάχθηκε ωστόσο να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Ο πρώην αρχηγός κράτους δηλώνει αθώος και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, έφεση που θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΓΑΛΛΙΑΝικολά Σαρκοζί

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα