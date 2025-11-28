Κέρδη €32 εκατ. για τη Logicom το εννιάμηνο 2025- Αύξηση 26%

Σημαντική αύξηση στα κέρδη της ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2025 η εταιρεία πληροφορικής Logicom.

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά κατά 25,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, από €25.497.710 σε €32.069.630, κυρίως λόγω της αύξησης των άλλων εισοδημάτων που προέρχονται από την ελεγχόμενη εταιρεία Demetra Holdings Plc, της μείωσης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, της μείωσης των καθαρών εξόδων χρηματοδότησης, αλλά και της διαγραφής της αρνητικής υπεραξίας που προκύπτει από την αύξηση της επένδυσης στη Demetra Holdings Plc.

Παράλλλα, η αύξηση των κερδών καταγράφηκε παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και του μεικτού κέρδους αλλά και την αύξηση των εξόδων διοίκησης και της φορολογίας, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024.

Μείωση 5,1% στις μεικτές πωλήσεις

Οι μεικτές πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 5,1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024 στα €899,3 εκατ. από €947,7 εκατ.

Οι μεικτές πωλήσεις του τομέα διανομής παρουσίασαν μείωση της τάξης του 3,6% κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, του Κουβέιτ, της Ιταλίας και της Ρουμανίας, σε σχέση με το 2024.

Οι μεικτές πωλήσεις του τομέα παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 23,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της μείωσης πωλήσεων στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν τα εισοδήματα από συμβάσεις με πελάτες στις οποίες το Συγκρότημα λειτουργεί ως κύριο μέρος, πλέον το μεικτό κέρδος που προκύπτει από τις συναλλαγές όπου το Συγκρότημα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος. Οι πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 στα €768,1 εκατ. από €840,7 εκατ.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους υπολογιζόμενο στις πωλήσεις του Συγκροτήματος παραμένει στα ίδια επίπεδα και βρίσκεται στο 8,5%.

Σημαντική αύξηση στα άλλα εισοδήματα λόγω Demetra Holdings

Τα άλλα εισοδήματα αυξήθηκαν από €1.007.712 το εννεάμηνο του 2024, σε €10.299.288 το εννεάμηνο του 2025. Η σημαντική αύξηση αφορά κυρίως τα εισοδήματα της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc, τα οποία αφορούν έσοδα από τόκους, ενοίκια και μερίσματα, καθώς και κέρδος από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται στο ποσό των €9.074.386. Τα άλλα εισοδήματα περιλαμβάνουν επίσης και συνεισφορές από τους προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους.

Σημαντική μείωση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το Συγκρότημα ανέρχονται σε €244.763 σε σχέση με €1.883.293 το εννεάμηνο του 2024. Η σημαντική μείωση οφείλεται κυρίως στην επιπλέον απομείωση που αναγνωρίστηκε κατά το εννεάμηνο του 2024, από τη θυγατρική εταιρεία Verendrya Ventures Limited στο δάνειο εισπρακτέο από την από κοινού ελέγχου εταιρεία M.N. Larnaca Desalination Co.Ltd, ύψους €1.652.332, λόγω της αναθεώρησης των προεξοφλημένων ταμειακών ροών της εταιρείας, μετά και την απόφαση που λήφθηκε μέσω της διαδικασίας Διαιτησίας για τον τελικό διακανονισμό των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Αύξηση 8% στα έξοδα διοίκησης

Tα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά €3.435.156 και σε ποσοστό 8,1% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της συμπερίληψης των λειτουργικών εξόδων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc που ανέρχονται σε €1.483.295, αλλά και της αύξησης των εξόδων προσωπικού και υποδομών, ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού επέκτασης του Συγκροτήματος σε νέες αγορές και της διεύρυνσης της γκάμας των διαθέσιμων προϊόντων.

Μείωση 21% στο κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες που προκύπτει από τις συνήθεις εργασίες του Συγκροτήματος εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc, μειώθηκε σημαντικά κατά 20,8% κυρίως λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών, του μεικτού κέρδους και της αύξησης των εξόδων διοίκησης παρά τη σημαντική αύξηση των αλλων εισοδημάτων και τη μείωση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Το λειτουργικό κέρδος συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc, αυξήθηκε κατά 6,3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, και ανέρχεται σε €29.686.024 έναντι €27.932.051 το εννεάμηνο του 2024, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των άλλων εισοδημάτων.

Αύξηση συναλλαγματικού κέρδους

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου Αμερικής έναντι του ευρώ ανέρχεται σε κέρδος €2.290.348 (Εννεάμηνο 2024 κέρδος: €81.325).

Κέρδη €13 εκατ. από Demetra Holdings

Οι αναφορές στο καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες μετά τη φορολογία για το εννεάμηνο του 2024, αφορούν μερίδιο κέρδους ύψους €12.672.514 από τη συνδεδεμένη εταιρεία Demetra Holdings Plc

Στις 17 Ιανουαρίου και στις 7 Απριλίου 2025, το Συγκρότημα αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Δήμητρα από 29,92%, στο 38,49% και στο 38,5%, αντίστοιχα. Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας που αφορά το πλεόνασμα της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Δήμητρα στις 17 Ιανουαρίου και στις 7 Απριλίου 2025 σε σχέση με την αναγραφόμενη αξία της επένδυσης στη Δήμητρα, η οποία αποτελείται από την αξία της προϋπάρχουσας επένδυσης πλέον το κόστος αγοράς των επιπρόσθετων μετοχών, ανέρχεται σε €16.278.001 και διαγράφηκε από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη και νέες αγορές

Όσον αφορά την προβλεπόμενη εξέλιξη του συγκροτήματος, αναφέρεται ότι κατά το εννεάμηνο του 2025, η κερδοφορία από τις συνήθεις δραστηριότητες (μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc και του μεριδίου κέρδους από κοινοπραξίες) παρουσίασε αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των άλλων εισοδημάτων, της σημαντικής μείωσης των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και του καθαρού κόστους χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της μείωσης του καθαρού δανεισμού και των δανειστικών επιτοκίων, αλλά και της θετικής επίδρασης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών και του μεικτού Κέρδους, την αύξηση των εξόδων διοίκησης και τη σημαντική αύξηση της φορολογίας.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση των προοπτικών ανάπτυξης χωρίς να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και την ισχυρή οικονομική θέση του Συγκροτήματος. Ο σχεδιασμός για το 2025 έχει διαμορφωθεί στη βάση της συνεχιζόμενης προσπάθειας για ανάπτυξη τόσο στις υφιστάμενες, αλλά και σε νέες αγορές, και εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά.