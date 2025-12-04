«Τα παιχνίδια του Νικόλα και του Χρύση τελειώνουν τον Μάη» - Σκληρή επίθεση Κλεάνθους κατά του ΔΗΚΟ, μετά την αποχώρηση Γιακουμή

Δριμεία επίθεση κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου, και του Χρύση Παντελίδη εξαπέλυσε ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Κλεάνθους. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6. τους κατηγόρησε για «παιχνίδια παρασκηνίου» και «διάλυση του κέντρου».

Απευθυνόμενος προς τους δύο, δήλωσε ότι «το κέντρο του Νικόλα τελειώνει τον Μάη του ʼ26». Υποστήριξε ότι Νικόλας Παπαδόπουλος και Χρύσης Παντελίδης «έχτισαν καριέρες πάνω στις διασπάσεις», ενισχύοντας ένα μοντέλο πολιτικής που, όπως είπε, δεν εκφράζει πλέον τον χώρο του κέντρου.

Σε σχέση με την αποχώρηση Γιακουμή, ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ υποστήριξε ότι ο πρώην βουλευτής βρισκόταν εδώ και καιρό σε τροχιά απομάκρυνσης, λειτουργώντας «ως μονάδα» και προωθώντας προσωπικές εισηγήσεις, όπως ο χημικός ευνουχισμός. Σύνδεσε δε την κίνηση Γιακουμή με «το επόμενο επεισόδιο» ενός σχεδίου που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται σε εξέλιξη από την ηγεσία του ΔΗΚΟ. Μίλησε για «οργιώδες παρασκήνιο», σημείνονωτας ότι η ΔΗΠΑ «δεν πείραξε ποτέ κανέναν».

Ο κ. Κλεάνθους κατηγόρησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο για «κωλοτούμπες» στα μεγάλα ζητήματα, ιδιαίτερα στο Κυπριακό. Ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ εγκατέλειψε την κυβέρνηση Αναστασιάδη διαφωνώντας με το κοινό ανακοινωθέν Χριστόφια-Έρογλου, αλλά σήμερα στηρίζει μια κυβέρνηση που αποδέχεται το πλαίσιο Γκουτέρες. «Δεν είναι αυτό το κέντρο που αξίζει στους πολίτες», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις διεργασίες ενόψει εκλογών, διευκρίνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση συνεργασίας από το ΔΗΚΟ, απορρίπτοντας αναφορές περί προσέγγισης. Τόνισε ωστόσο ότι η ΔΗΠΑ παραμένει ανοικτή σε προγραμματικές συζητήσεις, στη βάση αρχών και καθαρών θέσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «ένα νέο κέντρο γεννιέται» και ότι η ΔΗΠΑ θα είναι παρούσα και πρωταγωνίστρια την επόμενη μέρα των εκλογών.