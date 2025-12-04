Εξετάσεις για τον εντοπισμό των εμπρηστών οχημάτων πολυτελείας στην Μεσόγη

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις προκειμένου να φτάσουν στους εμπρηστές τριών οχημάτων σε έκθεση πώλησης οχημάτων στην περιοχή της Μεσόγης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή στις 1:58 ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με τρία οχήματα για πυρκαγιά σε τρία ιδιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στάθμευσης πίσω από εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων στη Μεσόγη της επαρχίας Πάφου .

Από την πυρκαγιά και τα τρία οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές .

Επίσης από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν άλλα δύο ιδιωτικά οχήματα τα οποία ήταν δίπλα από τα εμπλεκόμενα στην πυρκαγιά οχήματα μάρκας. Επιπρόσθετα οι δυνάμεις πυρόσβεσης προστάτευσαν και άλλα παρακείμενα οχήματα.

Εξάλλου σύμφωνα με την Αστυνομία, από την φωτιά φέρεται να προκλήθηκαν ζημιές συνολικής αξίας περίπου 35.000 ευρώ.