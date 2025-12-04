Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Εξετάσεις για τον εντοπισμό των εμπρηστών οχημάτων πολυτελείας στην Μεσόγη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις προκειμένου να φτάσουν στους εμπρηστές τριών οχημάτων σε έκθεση πώλησης οχημάτων στην περιοχή της Μεσόγης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή στις 1:58 ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με τρία οχήματα για πυρκαγιά σε τρία ιδιωτικά οχήματα τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα σε ανοικτό χώρο στάθμευσης πίσω από εκθεσιακό χώρο πώλησης αυτοκινήτων στη Μεσόγη της επαρχίας Πάφου .

Από την πυρκαγιά και τα τρία οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές .

Επίσης από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν άλλα δύο ιδιωτικά οχήματα τα οποία ήταν δίπλα από τα εμπλεκόμενα στην πυρκαγιά οχήματα μάρκας. Επιπρόσθετα οι δυνάμεις πυρόσβεσης προστάτευσαν και άλλα παρακείμενα οχήματα.

Εξάλλου σύμφωνα με την Αστυνομία, από την φωτιά φέρεται να προκλήθηκαν ζημιές συνολικής αξίας περίπου 35.000 ευρώ.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα