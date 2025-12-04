Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Ομαδική ασφάλεια ζωής με την Eurolife θα προσφέρει στα μέλη της η ΠΑΣΥΔΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΠΑΣΥΔΥ προχώρησε στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία Eurolife την περασμένη Δευτέρα, 1/12/2025, στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στη Λευκωσία

Ομαδική ασφάλεια ζωής θα προσφέρει πλέον στα μέλη της η ΠΑΣΥΔΥ, πιστή στη δέσμευσή της να αναβαθμίζει διαρκώς τα ωφελήματα που τους προσφέρει.

Η ΠΑΣΥΔΥ προχώρησε στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία Eurolife την περασμένη Δευτέρα, 1/12/2025, στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στη Λευκωσία. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, και η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη.

Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται η προσφορά ενός ολοκληρωμένου και προνομιακού σχεδίου ασφάλισης ζωής, με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα, ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών της ΠΑΣΥΔΥ, δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ωφελημάτων που προσφέρει στα μέλη της με σκοπό την ουσιαστική ενίσχυσή τους, επενδύει στοχευμένα σε δράσεις και ενέργειες που επιφέρουν πραγματικό όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους και το σύνολο της κοινωνίας.

Tags

EurolifeΠΑΣΥΔΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα