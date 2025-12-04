Ομαδική ασφάλεια ζωής με την Eurolife θα προσφέρει στα μέλη της η ΠΑΣΥΔΥ

Ομαδική ασφάλεια ζωής θα προσφέρει πλέον στα μέλη της η ΠΑΣΥΔΥ, πιστή στη δέσμευσή της να αναβαθμίζει διαρκώς τα ωφελήματα που τους προσφέρει.

Η ΠΑΣΥΔΥ προχώρησε στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία Eurolife την περασμένη Δευτέρα, 1/12/2025, στα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στη Λευκωσία. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, και η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη.

Με τη συμφωνία αυτή διασφαλίζεται η προσφορά ενός ολοκληρωμένου και προνομιακού σχεδίου ασφάλισης ζωής, με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα, ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μελών της ΠΑΣΥΔΥ, δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των ωφελημάτων που προσφέρει στα μέλη της με σκοπό την ουσιαστική ενίσχυσή τους, επενδύει στοχευμένα σε δράσεις και ενέργειες που επιφέρουν πραγματικό όφελος για τους δημοσίους υπαλλήλους και το σύνολο της κοινωνίας.