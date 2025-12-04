Γιάννης Παναγιώτου: Η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν θα είναι τυπική

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν θα είναι «τυπική, συμβολική και διακριτική», αλλά θα ανταποκρίνεται στη θετική ανάπτυξη της οικονομίας και στις ανάγκες της πραγματικότητας, είπε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, την Πέμπτη, στο 29ο Συνέδριο της ΠΕΟ. Ο Υπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δημιούργησε τις προϋποθέσεις για δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

«Έχουμε καταφέρει στο πρώτο μισό της διακυβέρνησης αυτής της προεδρικής θητείας να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε για την πορεία της οικονομίας, για τη δημοσιονομική σταθερότητα, για τη μείωση του δημόσιου χρέους, για τον περιορισμό της αύξησης του πληθωρισμού», ανέφερε ο Υπουργός. Παράλληλα, πρόσθεσε, «έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και έχουμε ξεκινήσει να πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και του αναπτυξιακού μερίσματος, για να μπορέσουν οι μισθοί των εργαζομένων να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικότητας, αλλά και να χαρακτηρίζονται από τη θετική τάση που διαγράφει η πορεία της οικονομίας».

Αναφερόμενος σε συγκεκριμένα παραδείγματα, είπε ότι, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους, «καταφέραμε να ανανεώσουμε τις μεγάλες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, με ορίζοντα μακράς πνοής μέχρι το τέλος του 2027». Επίσης, αναφέρθηκε στη διασφάλιση του μέλλοντος του θεσμού της ΑΤΑ «για πάντα, μετά από μια δεκαπενταετία ρευστότητας και αμφισβήτησης», μέσα από τη συνομολόγηση της μόνιμης συμφωνίας για την ΑΤΑ, η οποία «τερματίζει οριστικά την αμφισβήτηση» και «τις όποιες αναφορές για κατάργηση, αντικατάσταση ή για διαφοροποίηση του ρόλου που επιτελεί ο θεσμός αυτός».

Ο κ. Παναγιώτου είπε ότι στόχος είναι η ΑΤΑ να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά για την προστασία του συνόλου των εργαζομένων, σημειώνοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την επέκταση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπως προνοεί η ευρωπαϊκή Οδηγία, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ανέφερε, ακόμα, ότι εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί η συμβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του διατάγματος για τον Εθνικό Κατώτατο Μισθό. «Η Κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, προχωρεί με την έκδοση διατάγματος, για να διαφοροποιηθεί το ύψος του κατώτατου μισθού. Διευκρίνισε ότι «αύξηση δεν σημαίνει ούτε συμβολική, ούτε διακριτική, ούτε τυπική. Σημαίνει αύξηση η οποία πρέπει να αντιστοιχεί στη θετική πορεία της οικονομίας και στις αυξανόμενες ανάγκες της καθημερινότητας».

Ο Υπουργός ανέφερε ότι μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και με τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων ορίζονται οι όροι της εργοδότησης και ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις, τονίζοντας ότι αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο η ενότητα λαού και ηγεσίας, και ειδικά «η συμπόρευση στη βάση της συναντίληψης για τη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, ιδιαίτερα μέσα από την πορεία που διαγράφει η οικονομία μας, του αναπτυξιακού μερίσματος προς όλους τους συντελεστές της παραγωγής».

Εξάλλου, σημείωσε ότι το συνέδριο της ΠΕΟ αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός για τα συνδικαλιστικά πράγματα και τα επόμενα βήματα, για την καλύτερη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας.

«Ανεξαρτήτως των προσώπων, είμαστε όλοι συνεχιστές των προκατόχων μας», είπε, σημειώνοντας ότι μέσα από τα 65 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυση της Δημοκρατίας και τα 85+ χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από την ίδρυση της ΠΕΟ, «έχουμε καλύψει μεγάλο δρόμο. Ερχόμαστε από μακριά και θα φτάσουμε ακόμα πιο μακριά».

Για το επόμενο διάστημα, σημείωσε ως προεξάρχουσα προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, «μέσα από τα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει, ώστε να καταφέρουμε για πρώτη φορά μετά το 1980 να προχωρήσουμε σε μια συγκροτημένη μεταρρύθμιση, η οποία δεν θα τελεί υπό την πίεση των γεγονότων που να μας τοποθετούν σε μια θέση που είμαστε δέκτες ασφυκτικών πιέσεων».

Εξέφρασε, εξάλλου, την αισιοδοξία του για επίτευξη των στόχων, εξαιτίας της συναντίληψης και της συμπόρευσης που έχει διαμορφωθεί «και την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε», υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον, με αμοιβαίο όφελος για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που χρειάζονται την υποστήριξη της πολιτείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ