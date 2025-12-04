Με πληροφόρηση για Δικαστική Υπηρεσία εμπλουτίζεται ο Ψηφιακός Βοηθός

Ο Ψηφιακός Βοηθός εμπλουτίζεται από σήμερα με πληροφόρηση για θέματα και διαδικασίες της Δικαστικής Υπηρεσίας, παρέχοντας στους πολίτες άμεση και συνεχή εξυπηρέτηση σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου (ΑΣΔ).

Όπως αναφέρεται τα ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν τόσο γραπτά όσο και προφορικά καια ο Ψηφιακός Βοηθός θα μπορεί να απαντά πλέον σε ερωτήματα πολιτών που σχετίζονται με: γενικές πληροφορίες για το νομικό σύστημα, τη δομή των δικαστηρίων, πληροφορίες για τα δικαστήρια, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (ωράρια λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.) και έντυπα, τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας, τα τέλη αγωγών και άλλων δικογράφων, εγγράφων, αιτήσεων.

Ο Ψηφιακός Βοηθός απαντά σε απορίες πολιτών που υποβάλλονται είτε γραπτώς είτε φωνητικά, σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ μπορεί να κατανοεί γραπτό λόγο και σε χαρακτήρες Greeklish, προστίθεται.

Η πρόσβαση στον Ψηφιακό Βοηθό παρέχεται τόσο μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy όσο και μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακός Πολίτης», ενώ παράλληλα έχει ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, αναφέρεται.

Διευκρινίζεται πως ο ψηφιακός βοηθός δεν χρειάζεται προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα, η ηλικία ή η διεύθυνσή, προκειμένου να απαντήσει. Συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια δεδομένα κατά την υποβολή των ερωτημάτων σας, προστίθεται.

Αναφέρεται περαιτέρω πως η εφαρμογή βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο ανάπτυξης και εκπαίδευσης, συνεπώς ενδέχεται να μην δίνει πάντα σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, είναι σημαντικό τα ερωτήματα να διατυπώνονται με σαφήνεια, με πλήρη και ακριβή αναφορά στο περιεχόμενο των ζητουμένων.

Ο Ψηφιακός Βοηθός έχει αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και οι απαντήσεις του δεν συνιστούν επίσημη (νομική) συμβουλή ή θέση της Δικαστικής Υπηρεσίας, σημειώνεται.