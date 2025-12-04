Το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή τελευταίας σορού ομήρου από τη Λωρίδα της Γαζας

Το Ισραήλ αναμένει πλέον την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας, ενός νεαρού Ισραηλινού αστυνομικού που σκοτώθηκε στη μάχη κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την επιστροφή χθες Τετάρτη των λειψάνων ενός Ταϊλανδού εργάτη, ο οποίος είχε απαχθεί στη διάρκεια αυτής της επίθεσης.

Η σορός του Σουντίσακ Ρινταλάκ, εργάτη γης ηλικίας 43 ετών την εποχή του θανάτου του, παραδόθηκε χθες στο Ισραήλ από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Μετά την παράδοση των λειψάνων του Ταϊλανδού οι ισραηλινές αρχές δεσμεύθηκαν να εργαστούν "άοκνα" για την επιστροφή της σορού και του τελευταίου ομήρου που βρίσκεται στη Γάζα, του αστυνομικού Ραν Γκβιλί.

Συνολικά 251 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Το παλαιστινιακό κίνημα και οι σύμμαχοι του παρέδωσαν τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους που κρατούσαν στην αρχή της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, υπό την πίεση των ΗΠΑ, και μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ οι 27 από τις 28 σορούς νεκρών ομήρων.

Ο εργάτης γης τα λείψανα του οποίου παραδόθηκαν χθες στις ισραηλινές αρχές καταγόταν από την επαρχία Νονγκ Χάι, στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, και εργαζόταν στο κιμπούτς Μπεέρι, κοντά στη Γάζα.

Πολλοί Ταϊλανδοί εργάτες γης σκοτώθηκαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, με τα πτώματά τους να μεταφέρονται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο θάνατος του Σουντίσακ Ρινταλάκ επιβεβαιώθηκε από τις ισραηλινές αρχές τον Μάιο του 2024.

Το Φόρουμ των οικογενειών, η βασική ισραηλινή οργάνωση που μάχεται για την επιστροφή των ομήρων, εκτίμησε ότι, "παρά την οδύνη", αυτή η επιστροφή "προσφέρει μια κάποια ανακούφιση σε μια οικογένεια που έζησε περισσότερα από δύο χρόνια αβεβαιότητας και αγωνίας".

"Αφού ο Σουντισάκ χώρισε από τη σύντροφό του, ο αδελφός του τον ενθάρρυνε να πάει στο Ισραήλ πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να βρει εκεί σύζυγο. Ο Σουντισάκ εργαζόταν στη γεωργία για πολλά χρόνια προτού έρθει στο Ισραήλ το 2017 στο πλαίσιο ενός προγράμματος αλλοδαπών εργαζομένων", ανέφερε το Φόρουμ.

"Εργαζόταν στις φάρμες περιοχής που συνόρευε με τη Γάζα, όπου ήταν γνωστός ως εργάτης και είχε την εκτίμηση των συναδέλφων του", πρόσθεσε.

Ο Ραν Γκβιλί, ένας υπαξιωματικός που ανήκε στην επίλεκτη μονάδα Γιασάμ της ισραηλινής Αστυνομίας στην περιοχή Νεγκέβ, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, την παραμονή των 25ων γενεθλίων του.

"Ο πρώτος που έφυγε, ο τελευταίος που θα επιστρέψει. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να γυρίσεις", έγραψε η μητέρα του, Ταλίκ Γκβίλι, στο X συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία του γιου της.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, αυτός ο νεαρός αστυνομικός και λάτρης των μοτοσικλετών βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, περιμένοντας να χειρουργηθεί στον ώμο. Μόλις ενημερώθηκε για την επίθεση της Χαμάς, ο Γκβίλι αποφάσισε να φύγει από το σπίτι του με το προσωπικό του όπλο. Έχασε τη ζωή του στη διάρκεια μάχης έξω από το κιμπούτς Αλουμίμ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Το Ισραήλ είναι "αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται άοκνα για να φέρει πίσω τον μαχητή και ήρωα (...) λοχία Ραν Γκβίλι, ώστε να μπορέσει να λάβει μια πρέπουσα εβραϊκή ταφή", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της (...) Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σε αυτό το ζήτημα", πρόσθεσε.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και τους συμμάχους της, καθώς και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, η οποία δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις δύο πλευρές, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη δημιουργία μιας μεταβατικής αρχής για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας και την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ