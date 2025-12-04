Η φωτογραφία που «πρόδωσε» τη μελλοντική μετεγγραφή του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή ανάρτησε μια φωτογραφία με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Κυπριανού από τον καλαθοσφαιρικό αγώνα Ελλάδα – Ισπανία στη Λεμεσό. Η φωτογραφία έγινε η αιτία για να αρχίσει ένας ψίθυρος περί επερχόμενης μετεγγραφής του βουλευτή της ΔΗΠΑ Μιχάλη Γιακούμη στο ΔΗΚΟ. Ωστόσο ο Μιχάλης Γιακουμή είχε διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες. Όμως ήταν γνωστό ότι ο βουλευτής είχε έντονα παράπονα για τον τρόπο που λειτουργεί η ΔΗΠΑ. Βέβαια ούτε σήμερα επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες για μετεγγραφή του Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ. Όμως εδώ που έφτασαν τα πράγματα είναι η πιο λογική και αναμενόμενη εξέλιξη.

