«Ηρωικές» αποχωρήσεις και πράσινα άλογα

Κανέναν δεν εξέπληξε η αποχώρηση του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή από τη ΔΗΠΑ και η ανεξαρτητοποίησή του (προς το παρόν), γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι ζήτημα χρόνου η προσχώρηση ή συνεργασία του στο άμεσο μέλλον με άλλο κόμμα ή ψηφοδέλτιο. Τώρα αν αυτό θα είναι το ΔΗΚΟ ή το ΑΛΜΑ ή ακόμα και η ΕΔΕΚ θα δείξει. Αν και η τελευταία μάλλον αποκλείεται, γιατί δεν φεύγει παραμονές εκλογών ένας βουλευτής –που έκδηλα αγωνιά και καίγεται για την επανεκλογή του– από ένα θνησιγενές κόμμα για να πάει σε ένα πεθαμένο. Ο Γιακουμή θα ζυγίσει και θα παζαρέψει καλά τις προοπτικές επανεκλογής και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνει το καλύτερο για τον εαυτό του. Όλα τα άλλα περί ενότητας του κέντρου που λέει στην «ηρωική» δήλωσή του δεν τα αγοράζει κανείς. Απλά φροντίζει (νομίζει) για το μέλλον του. Όπως και ο έτερος νεαρός βουλευτής που άνοιξε τον ίδιο δρόμο, Ανδρέας Αποστόλου.

Κ. ΖΑΔΗΣ