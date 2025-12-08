Σε ηλεκτρικό πρόβλημα η φωτιά σε ελλιμενισμένο σκάφος τύπου “catamaran” στο λιμανάκι της Κ. Πάφου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ελλιμενισμένο σκάφος τύπου ¨catamaran¨ στον νότιο λιμενοβραχίονα στο λιμανάκι Πάφου με την πυροσβεστική να αποδίδει την πρόκληση της σε ηλεκτρικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόμα “X” του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, στις 15:09 το απόγευμα της Κυριακής ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Πάφου με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε ελλιμενισμένο σκάφος τύπου“catamaran” στον νότιο λιμενοβραχίονα στο λιμανάκι Πάφου.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής από υπαλλήλους διπλανού σκάφους με την χρήση πυροσβεστήρων.

Εκ μέρους της Πυροσβεστικής έγινε επιθεώρηση μόνο. Η πυρκαγιά ήταν σε πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και μετασχηματιστή δίπλα από τους συσσωρευτές του σκάφους.

Την ώρα εκδήλωση της πυρκαγιάς δεν υπήρχε κανένα άτομο στο σκάφος. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να οφείλεται σε ηλεκτριικό πρόβλημα,κατέληξε ο κ. Κεττής .