Απίστευτες εικόνες με τρακτέρ στο κέντρο του Λονδίνου! Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση αγροτών αύριο στις Βρυξέλλες (βίντεο)

Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Κοινοβουλίου, στο Γουέστμινστερ του Λονδίνου, με αιχμή την εναντίωσή τους σε ένα νέο οικονομικό νομοσχέδιο, το οποίο προτείνει αλλαγές στον φόρο κληρονομιάς και στις αγροτικές ελαφρύνσεις.

Στο κέντρο του Λονδίνου αγρότες με τα τρακτέρ τους

A small farmers protest has gathered in Westminster, with tractors circling around Parliament Square. It's hardly bringing London to a standstill, but that being said it's not rush hour yet. pic.twitter.com/b0Bf3jMCvE — Matt Capon (@MattLCapon) December 16, 2025

Στόχος τους είναι να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση και στα μέλη του Κοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατηγορήθηκε για «ασεβή συμπεριφορά προς την ύπαιθρο» λόγω των αλλαγών που πλήξουν όπως λένε τον αγροτικό κόσμο.

Farmers are out protesting in Westminster again today, against Labour’s cruel family farms tax. They shouldn’t need to do this, but it seems Labour hates farmers.



We should support British farmers. 🇬🇧 pic.twitter.com/sJGXR9enKj — Kevin Edger (@KEdge23) December 16, 2025

Κινητοποιήσεις και στην Γαλλία

Εντωμεταξύ κινητοποιήσεις συνεχίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Γαλλία, όπου ειδικά στα νοτιοδυτικά συνεχίστηκαν και χτες με μπλόκα, ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες που ενώνουν σημαντικές πόλεις της περιφέρειας, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Οι Γάλλοι αγρότες έχουν βγει στους δρόμους κατακρίνοντας τη διαχείριση της κυβέρνησης σχετικά με την δερματοπάθεια που πλήττει τα βοοειδή.

Από το πρωί της Τρίτης, αγρότες είχαν αποκλείσει αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία. Όπως μετέδιδε η Le Figaro, οι «Ultras de l'A64», οι κτηνοτρόφοι που είχαν ήδη διαδηλώσει κατά τη διάρκεια της αγροτικής κρίσης το χειμώνα του 2024, εχθές είχαν αποκλείσει τον δρόμο που συνδέει τη Μπαγιόν με την Τουλούζη.

Ραντεβού των αγροτών στις Βρυξέλλες

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις αναμένεται να αποκτήσουν αύριο, Πέμπτη, πανευρωπαϊκό χαρακτήρα καθώς περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας σε μαζική διαμαρτυρία ενάντια στην ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Copa-Cogeca, την πανευρωπαϊκή ομοσπονδία αγροτικών οργανώσεων και συνεταιρισμών, και πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετέδωσαν οι Brussels Times.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών επικεντρώνονται κυρίως σε τρεις βασικούς άξονες:

Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027: Οι προτεινόμενες αλλαγές χαρακτηρίζονται «απαράδεκτες», καθώς –σύμφωνα με τους αγρότες– δεν παρέχουν επαρκή χρηματοδότηση ούτε σαφή ευρωπαϊκή στρατηγική.

Εμπορική πολιτική της ΕΕ: Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμφωνία με τις χώρες της Mercosur, η οποία θεωρείται επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και προειδοποιούν ότι μπορεί να αποβεί «ιστορικό λάθος» για τη γεωργία, τους καταναλωτές και την επισιτιστική ασφάλεια.

Απλούστευση κανονισμών και γραφειοκρατίας: Ζητείται λιγότερη γραφειοκρατία, απλοποίηση των κανόνων και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Πηγή: iefimerida.gr