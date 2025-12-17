Ετοιμη η μελέτη για το Ταμείο Διαχείρισης Κινδύνου Αγροτικής Παραγωγής, λέει ο ΓΔ Υπ. Γεωργίας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη βιωσιμότητας του Ταμείου Διαχείρισης κινδύνου της Αγροτικής Παραγωγής, που είχε ανατεθεί σε ιδιωτικό οίκο για να καταδειχθεί η παρούσα κατάσταση και να γίνουν εισηγήσεις για βελτιωτικές κινήσεις διασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ανδρέα Α. Γρηγορίου.

Σε δηλώσεις ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως αναμένεται ότι τα αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν εντός Ιανουαρίου του 2026. Όπως είπε, από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις, με σκοπό την καλύτερη ανταποδοτικότητα προς τους γεωργούς, την απλοποίηση διαδικασιών και μια συνολικά καλύτερη υπηρεσία προς το συμφέρον του αγρότη. Έχουν επίσης επισπευσθεί σημαντικά οι χρόνοι καταβολής των ενισχύσεων. Με στόχο την περεταίρω βελτίωση με σύνεση, ώστε να μην απειληθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου, είχε ανατεθεί και η διενέργεια της αναλογιστικής μελέτης σε ιδιωτικό οίκο για να καταδειχθεί η παρούσα κατάσταση και να γίνουν εισηγήσεις για βελτιωτικές κινήσεις διασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ταμείου. Πέραν από τα σχέδια/πλαίσια που βρίσκονται σε ισχύ, εφόσον οι συνθήκες το καθιστούν αναγκαίο υλοποιούνται και έκτακτα σχέδια όπως ήταν το πρόσφατο για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου 2025 στην ημιορεινή Λεμεσό, επεσήμανε, επίσης, ο κ. Γρηγορίου. Όπως δήλωσε, το Υπουργείο Γεωργίας εφαρμόζει πολιτικές και δράσεις στήριξης των αγροτών, καθώς, όπως σημείωσε, οι αγρότες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής κλίσης. Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τον μεγαλύτερο εχθρό της γεωργίας που ήταν και είναι η ανασφάλεια και σε τι διαβήματα προβαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως στο πλαίσιο που το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επιτρέπει, προωθούνται ανάλογες παρεμβάσεις για στήριξη των γεωργών. Το βασικό εργαλείο, είπε, «τόσο για εισοδηματική στήριξη των αγροτών μας όσο και για την αγροτική ανάπτυξη, είναι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ». Κατά καιρούς, όμως, όταν παρουσιάζονται επιπλέον των συνήθων προβλημάτων, εφαρμόζονται, συνέχισε, και άλλα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος, όπως η βοήθεια για την αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους παραγωγής μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και ιδίως τον ΚΟΑΠ. Όσον αφορά τη στήριξη και αποζημίωση των αγροτών για ζημιές που προκαλούνται από αντίξοες καιρικές συνθήκες και θεομηνίες, ο κ. Γρηγορίου σημείωσε πως από τον Αύγουστο του 2019 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων με τον περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμο (Ν103(Ι)2019 και 2021). Με το σύστημα αυτό καλύπτονται όλες οι γεωργικές καλλιέργειες, για όλους τους κινδύνους, που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες, περιλαμβανομένου και του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας. Η φιλοσοφία του συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων είναι η αντιστάθμιση της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών, δρώντας ως δίχτυ προστασίας του γεωργικού εισοδήματος, σημείωσε. Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζονται μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση το Νόμο 103(Ι)/2019.