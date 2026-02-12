Επενδύσεις για ενίσχυση παραγωγικότητας ζητεί ο Χ. Πατσαλίδης

Την ανάγκη η Κύπρος να αξιοποιήσει την ευνοϊκή δημοσιονομική της θέση για επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, υπογράμμισε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Όπως ανέφερε, χάρη στην ισχυρότερη αύξηση του ΑΕΠ και τα σημαντικά δημοσιονομικά πλεονάσματα των τελευταίων ετών, το δημόσιο χρέος της χώρας έχει τεθεί σε σταθερά καθοδική πορεία, δημιουργώντας περιθώρια για στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Οι αρχές θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή δημοσιονομική θέση για να κατευθύνουν επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Κάθε μεταρρύθμιση θα πρέπει να θέτει την παραγωγικότητα στον πυρήνα της», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα κέρδη παραγωγικότητας ενισχύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η Κύπρος, ως μικρή και ανοικτή οικονομία, παραμένει ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς και ως εκ τούτου χρειάζεται επαρκή δημοσιονομικά αποθέματα.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ μιλούσε στο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ανεξάρτητων Δημοσιονομικών Ινστιτούτων (EUIFI) στη Λευκωσία, με θέμα «Δημοσιονομική διαχείριση σε καιρούς αλλαγών: οι αρχικές αντιδράσεις». Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια διαδοχή σοκ, ενώ η αποφασιστική αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο χρέος και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο.

Σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να επενδύσει στην άμυνα, την τεχνολογία και την πράσινη μετάβαση, τα πιεσμένα δημόσια οικονομικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανατιμολόγηση κρατικών κινδύνων και πιέσεις στις αγορές ομολόγων, προειδοποίησε. Παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και οι διαρθρωτικές προκλήσεις επιμένουν.

Απαντώντας στο ερώτημα πώς πρέπει να ανταποκριθεί η δημοσιονομική πολιτική, ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις και στοχευμένες δαπάνες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη δυνητική παραγωγή, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα παράτασης της δημοσιονομικής προσαρμογής έως και επτά χρόνια, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία από μόνη της δεν αρκεί. Απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης αποθεμάτων και προώθησης παραγωγικών επενδύσεων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος «δημοσιονομικής στασιμότητας», δηλαδή η υπερβολική έμφαση στη συσσώρευση αποθεμάτων εις βάρος της ανάπτυξης. Παράλληλα, επεσήμανε τον ρόλο των Δημοσιονομικών Συμβουλίων στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ