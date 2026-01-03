Με βλέμμα στη θάλασσα οι χειμερινοί κολυμβητές της Πάφου καλωσορίζουν το νέο έτος

Αψήφησαν το τσουχτερό κρύο και, πιστοί στο ετήσιο ραντεβού τους, βούτηξαν στα καταγάλανα νερά της Πάφου.

Οι χειμερινοί κολυμβητές του Σωματείου «Βρυσούθκια Κέλπετρη» απέδειξαν για ακόμη μια χρονιά πως η αγάπη για τη θάλασσα δεν γνωρίζει εποχές, μόνο ψυχή και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Στα Δημοτικά Μπάνια, εκεί όπου η θάλασσα συναντά την καθημερινότητα της πόλης, το παραδοσιακό μπάνιο μετατράπηκε σήμερα Σάββατο σε γιορτή ζωής.

Με αναμμένα κάρβουνα, ζιβανία και κρασί, και με το κόψιμο της βασιλόπιτας, οι κολυμβητές αντάλλαξαν ευχές για υγεία και καθαρά, γαλανά νερά.

Τη βασιλόπιτα έκοψε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, παρουσία του Αντιδημάρχου Αγγέλου Ονησιφόρου, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Δήμου σε έναν θεσμό άρρηκτα δεμένο με τη θαλάσσια ταυτότητα της Πάφου.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο Σωματείο ως ένα από τα πιο γνωστά της πόλης και ανακοίνωσε την πλήρη ανακαίνιση των Δημοτικών Μπάνιων, ώστε να καταστούν πιο λειτουργικά και φιλικά τόσο για τους κολυμβητές όσο και για τους επισκέπτες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Σωματείου, Αγνή Χαραλάμπους, ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή, τονίζοντας πως τα Δημοτικά Μπάνια αποτελούν τη «βιτρίνα» της Πάφου—ένα σημείο όπου ο άνθρωπος οφείλει να συνυπάρχει αρμονικά με τη θάλασσα.

Ο Αντιδήμαρχος Αγγελος Ονησιφόρου χαρακτήρισε τους χειμερινούς κολυμβητές παράδειγμα τόλμης, δύναμης και αγάπης για τη ζωή, ενώ ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου, Ματθαίος Ιεροκηπιώτης, έστειλε μήνυμα ελπίδας παρά τις καιρικές δυσκολίες, το έθιμο τηρήθηκε για να καλωσορίσει τον νέο χρόνο μέσα στην αγαπημένη παφίτικη θάλασσα, με ευχές για υγεία και προστασία του θαλάσσιου πλούτου.

Η ημέρα κύλησε όπως αρμόζει σε όσους έχουν μάθει να ζουν δίπλα στο κύμα, παρέα στη θάλασσα, με παραδοσιακά εδέσματα, χορό και χαμόγελα. Υπενθύμισαν επίσης ότι η θάλασσα της Πάφου δεν είναι μόνο τοπίο—είναι τρόπος ζωής, μνήμη και ευθύνη για το μέλλον.