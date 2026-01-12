Κουμής: Το 2025 η καλύτερη τουριστική χρονιά , στόχος μας η διατήρηση της επιτυχίας

Τη στρατηγική του Υφυπουργείου Τουρισμού για τη νέα χρονιά, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας και τη σημαντική συμβολή της Πάφου στην ιστορική πορεία του κυπριακού τουρισμού ανέλυσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σε συνάντηση με τοπικούς φορείς της επαρχίας Πάφου.

Συγκεκριμένα συνάντηση με φορείς της Επαρχίας Πάφου είχε το πρωί της Δευτέρας ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, στο πλαίσιο της δράσης του Υφυπουργείου για επισκόπηση των επιμέρους τουριστικών προορισμών της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της παλιάς Ηλεκτρικής, όπου παρουσιάστηκαν οι σχεδιασμοί και οι καινοτομίες για τη νέα χρονιά, ενώ κατατέθηκαν και εισηγήσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Ο κ. Κουμής χαρακτήρισε το 2025 ως την καλύτερη τουριστική χρονιά στην ιστορία της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος του Υφυπουργείου είναι η διασφάλιση της συνέχισης αυτής της επιτυχίας. Όπως ανέφερε, προϋπόθεση για τη διατήρηση της θετικής πορείας αποτελεί η παροχή άριστης τουριστικής εμπειρίας σε όλους τους επισκέπτες. «Αυτό που έχει σημασία είναι οι επιμέρους προορισμοί της χώρας μας να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε συνεχή επικοινωνία όχι μόνο με τις τοπικές αρχές αλλά με κάθε εμπλεκόμενο στο τουριστικό οικοσύστημα», τόνισε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημαντική συμβολή της πόλης και επαρχίας Πάφου, σημειώνοντας ότι οι αφίξεις ξεπέρασαν το 30%, όπως αναμενόταν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική επιτυχία του κυπριακού τουρισμού.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι το νέο έτος φέρνει μαζί του νέες προκλήσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο στον τουρισμό αλλά έχουν και ευρύτερο χαρακτήρα, με κυριότερη την κλιματική αλλαγή, που, όπως είπε, απαιτεί συλλογική ανάλυση και αντιμετώπιση.

Απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενα κενά ή παραλείψεις από πλευράς τοπικών αρχών, ο κ. Κουμής ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν εντοπιστεί τέτοια ζητήματα, επαναλαμβάνοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού εξετάζει σε κάθε επίσκεψη δέκα επιμέρους σημεία, αξιολογώντας συνολικά το τι προσφέρει κάθε προορισμός. Καταληκτικά, ο κ. Κουμής αναφέρθηκε στο θέμα της Μαρίνας Πάφου, διαβεβαιώνοντας ότι ακολουθείται πιστά το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την πρώτη ημέρα προκήρυξης της νέας διαδικασίας.

Όπως σημείωσε, οι υπογραφές των συμβολαίων αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2027, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει χαθεί χρόνος και ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, γεγονός που, όπως είπε, προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση.