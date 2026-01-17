Ο Μανώλης Νεοφύτου επέστρεψε στο Τεχνόπολις 20 με ένα πολυσχιδές πιανιστικό ρεσιτάλ

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου επέστρεψε στη σκηνή του Τεχνόπολις 20 χτες Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, για ένα πιανιστικό ρεσιτάλ υψηλών απαιτήσεων και έντονης εκφραστικής δύναμης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα της βραδιάς ήταν πλούσιο και πολυδιάστατο, περιλαμβάνοντας έργα των Erik Satie, Georgy Sviridov, Isaac Albéniz, Dorantes, Ernesto Lecuona, καθώς και των Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας διαφορετικές μουσικές παραδόσεις και αισθητικές.

Οπως αναφέρεται ο Μανώλης Νεοφύτου ξεχωρίζει για την άνεση με την οποία κινείται ανάμεσα στο κλασικό, το σύγχρονο και το ελληνικό ρεπερτόριο, συνδυάζοντας τεχνική αρτιότητα με βαθιά μουσικότητα. «Λαμπρός δεξιοτέχνης του πιάνου, καλλιτέχνης ρέουσας τεχνικής και πηγαίας μουσικότητας», έγραψε για εκείνον τον Νοέμβριο του 2024 η διδάκτωρ Μαγδαληνή Καλοπανά στην κριτική της στο περιοδικό Critics’ Point, συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Με εμφανίσεις σε συναυλίες και ρεσιτάλ στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συνεργασίες με σημαντικές ορχήστρες και παρουσίες σε σπουδαίους πολιτιστικούς χώρους, ο Μανώλης Νεοφύτου έχει διαμορφώσει μια σταθερά ανοδική πορεία.

Η δισκογραφία του περιλαμβάνει δύο προσωπικά άλμπουμ αφιερωμένα στο ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο, τα οποία απέσπασαν ιδιαίτερα θερμές κριτικές. Η επιστροφή του στο Τεχνόπολις 20 αποτέλεσε μία ξεχωριστή μουσική εμπειρία για το φιλόμουσο κοινό.