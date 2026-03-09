Αντίδραση Άγκυρας για την εκτόξευση ιρανικού πυραύλου προς την Τουρκία

Η Άγκυρα προχώρησε στην πρώτη της επίσημη αντίδραση μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν, ο οποίος εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε εγκαίρως από στοιχεία αεράμυνας του ΝΑΤΟ πριν φτάσει στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Όπως ανέφερε, «βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την Τουρκία, αντιμετωπίστηκε εγκαίρως και εξουδετερώθηκε από συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την περιοχή Σαχινμπέι του Γκαζιαντέπ».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες.

Ο Ντουράν τόνισε ότι η εξέλιξη παρακολουθήθηκε από την πρώτη στιγμή από όλους τους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς και ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα άμυνας και ασφάλειας.

«Όλες οι αρμόδιες μονάδες, ιδίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενεργούν με πλήρη συντονισμό. Η βούληση και η ικανότητα του κράτους μας να προστατεύει τον εναέριο χώρο και την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», σημείωσε.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και ιδίως το Ιράν, να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και τους αμάχους.

Απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πανικό ή να περιέχουν παραπληροφόρηση και να βασίζονται αποκλειστικά στις ανακοινώσεις των επίσημων αρχών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ