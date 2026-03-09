«Τι στο καλό;» Ενόχληση ΗΠΑ από την εμβέλεια των επιθέσεων του Ισραήλ σε αποθήκες καυσίμων του Ιράν

Ενοχλημένη φαίνεται να είναι η Ουάσινγκτον για τις επιθέσεις του Ισραήλ σε 30 εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων του Ιράν το Σάββατο (9/3) όπως αποκαλύπτουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Axios.

Πρόκειται, σύμφωνα με το μέσο, για την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών από όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο.

Όπως αποκαλύπτουν οι πηγές του Axios, οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν τους Ιρανούς πολίτες θα μπορούσαν να αποβούν μπούμερανγκ στρατηγικά, συσπειρώνοντας την ιρανική κοινωνία να υποστηρίξει το σύστημα εξουσίας της Τεχεράνης και ταυτόχρονα οδηγώντας σε εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

Να σημειωθεί ότι, οι επιδρομές της ισραηλινής αεροπορίας το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με τις φλόγες να είναι ορατές από χιλιόμετρα μακριά και τον τοξικό πυκνό καπνό να «πνίγει» τους κατοίκους.

Υπενθυμίζεται πως, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων». Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να πιέσουν από το Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Η έκπληξη των Αμερικανών

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τις επιθέσεις. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός εξεπλάγην από το πόσο εκτεταμένη ήταν η εμβέλειά τους.

«Δεν πιστεύουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «Τι στο καλό;».

Ενώ οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι τα πλάνα από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Στον πρόεδρο δεν άρεσε αυτή η επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν θέλει να το κάψει. Και αυτό υπενθυμίζει στους ανθρώπους τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου» δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Ο εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, το οποίο επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, η Τεχεράνη μπορεί να απαντήσει με παρόμοια χτυπήματα σε όλη την περιοχή. Πρόσθεσε ότι το Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει στοχεύσει στις περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας και απείλησε ότι εάν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε υποδομές, το Ιράν θα αντιδράσει «χωρίς καθυστέρηση».

Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η διαφωνία και οι προσδοκίες των ΗΠΑ από τον πόλεμο αναμένεται να συζητηθούν σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο συμμάχων.

