Δημόσια συζήτηση στην Ιαπωνία για πυρηνικούς αντιδραστήρες 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα - Ανησυχία για την επανεκκίνηση της πυρηνικής ενέργειας

Δεκαπέντε χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα, τα μόνιμα σημάδια της καταστροφής συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη συζήτηση στην Ιαπωνία για την πυρηνική ενέργεια, καθώς η Κυβέρνηση κινείται προσεκτικά για την επανεκκίνηση των αντιδραστήρων εν μέσω των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου που προκαλούνται από τον πόλεμο.

Γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι, το τσουνάμι άφησε πίσω του μια σειρά από καταστροφές το 2011, ενώ οι ραδιενεργές διαρροές που μόλυναν τη γη και το θαλασσινό νερό κατέστησαν αδιανόητη για χρόνια οποιαδήποτε επιστροφή στην κανονικότητα, αναφέρεται σε ρεπορτάζ του ισπανικού πρακτορείου Efe.

Η καταστροφή εξακολουθεί να προκαλεί «οργή, θλίψη και ένα μεγάλο κενό», δήλωσε ο Ισούκε Τακακούρα, επιζών του τσουνάμι και κάτοικος της πόλης Φουτάμπα, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους στο πλαίσιο επίσκεψης που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας.

Ένας σεισμός μεγέθους 9 Ρίχτερ, τον οποίο ακολούθησε ένα καταστροφικό τσουνάμι, έπληξε την Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, αφήνοντας περισσότερους από 20.000 νεκρούς ή αγνοούμενους και προκαλώντας την τήξη αρκετών αντιδραστήρων στο εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊίτσι.

Η καταστροφή διέβρωσε βαθιά την εμπιστοσύνη του κοινού στην πυρηνική ενέργεια σε όλη τη χώρα.

Σήμερα, ωστόσο, η Ιαπωνία προχωρά σταδιακά προς την επανεκκίνηση των αντιδραστήρων, προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια.

Τον περασμένο μήνα, ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού, η Tokyo Electric Power Company (TEPCO), επανέλαβε τις προετοιμασίες για την επανεκκίνηση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa στην επαρχία Niigata, του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο σε παραγωγή ισχύος, με στόχο την αποκατάσταση της εμπορικής παροχής ενέργειας τους επόμενους μήνες.

Το σχέδιο, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση.

«Καμία χώρα δεν τοποθετεί πυρηνικούς σταθμούς σε μια τόσο επικίνδυνη περιοχή, όπου οι σεισμοί είναι συχνοί», δήλωσε στο πρακτορείο EFE ο Tamotsu Honma, κάτοικος της περιοχής και γνωστός επικριτής του έργου.

Σταδιακή επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια

Οι βλάβες που οδήγησαν στην καταστροφή της Φουκουσίμα πυροδότησαν ένα βαθύ κύμα δυσπιστίας απέναντι στην πυρηνική ενέργεια και ανάγκασαν τις ιαπωνικές αρχές να εισαγάγουν πολύ αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πολλοί αντιδραστήρες έκλεισαν και η χώρα ξεκίνησε μια μακρά διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και παροπλισμού.

Ενώ η πυρηνική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το 25% του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας το 2010, τώρα αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 10%, σύμφωνα με τον ακαδημαϊκό Masahide Takahashi σε πρόσφατη ανάλυση για το Ίδρυμα Ειρήνης Sasakawa.

Στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δείχνουν ότι η Ιαπωνία έχει μέχρι στιγμής επανεκκινήσει 14 αντιδραστήρες, ενώ 19 παραμένουν σε αναστολή και 27 έχουν προγραμματιστεί για αποσυναρμολόγηση.

Η πιθανή επανεκκίνηση του εργοστασίου Kashiwazaki-Kariwa υποδηλώνει αυτό που ο Takahashi περιέγραψε ως «μικρή αλλαγή» στην πυρηνική πολιτική της χώρας.

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, η οποία διαταράσσει τις αγορές πετρελαίου, έχει επίσης αναδείξει την ευαλωτότητα της Ιαπωνίας ως χώρας που εισάγει περίπου το 90% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή.

«Δεκαπέντε χρόνια είναι πολύς χρόνος και ίσως πολλοί άνθρωποι στην Ιαπωνία έχουν ξεχάσει την οδύνη της καταστροφής», δήλωσε ο Takahashi. «Αλλά όσοι από εμάς ζούμε κοντά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Φουκουσίμα».

Η κανονικότητα απέχει δεκαετίες

Η ζωή δεν έχει ακόμη επιστρέψει πλήρως στο φυσιολογικό στις περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα Νταϊίτσι.

Σε αρκετούς δήμους, μόνο ένας μικρός αριθμός των εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων έχει επιστρέψει, ενώ εκατομμύρια κυβικά μέτρα μολυσμένου εδάφους που αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών απολύμανσης, παραμένουν αποθηκευμένα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό το έδαφος πρέπει να μετακινηθεί εκτός της περιφέρειας Φουκουσίμα έως το 2045, αν και καμία περιοχή δεν έχει ακόμη συμφωνήσει να το φιλοξενήσει.

Η Φουτάμπα ήταν ο τελευταίος δήμος της περιφέρειας που άνοιξε ξανά για τους κατοίκους, αφού οι αρχές ήραν την εντολή εκκένωσης τον Αύγουστο του 2022. Ωστόσο, η επιστροφή και ανάκαμψη ήταν αργή.

«Πριν την καταστροφή, η Φουτάμπα είχε περίπου 7.200 κατοίκους. Τώρα, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, μόνο 190 άνθρωποι ζουν εδώ», είπε ο Τακακούρα.

Ορισμένες παράκτιες περιοχές αναδιαμορφώνονται για εμπορική χρήση, συμπεριλαμβανομένου ενός μουσείου για την πυρηνική καταστροφή.

Ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο και ένα πάρκο μνήμης βρίσκονται επίσης υπό κατασκευή.

